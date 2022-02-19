Ekrem İmamoğlu Almanya'da Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile görüştü

İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması: Bir dezenformasyon yarışı var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin konuştu. Ukrayna'da yaşanacak bir krizin herkesi olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Kalın, 'Savaş senaryoları konuşuluyor. Farklı açıklamalar geliyor. Bu konuyla ilgili Rus tarafı bir takım açıklamalar yapıyor. Amerika tarafı açıklamalar yapıyor, bunlar reddediliyor. Sahada bir takım gelişmeler var ama ondan daha fazla bir tür açıklama yarışı var. Bir dezenformasyon yarışı da devam ediyor. Bizim tabii ki beklentimiz, çabamız ve umudumuz bir çatışma, bir askeri müdahale, işgal tarzı herhangi bir durumun ortaya çıkmaması' ifadelerini kullandı.