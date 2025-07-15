En küçük kahramanlar: 15 Temmuz’un çocuk şehitleri

15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin yaşadığı kara gecede, henüz çocuk ya da genç olan onlarca kişi, vatan savunusu için canlarını feda etti. Bu kahramanlar arasında, 14–17 yaşları arasındaki gençler ve çocuklar da yer alıyor; yaşları hayalleriyle örtüşen bu evlatlar, darbe girişimini durdurmak için sokağa çıkarak tarihe adlarını altın harflerle yazdırdı.





ENGİN TİLBAÇ – 16 YAŞINDAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kulak verip tankları durdurmak için Baştabya önüne giden Engin Tilbaç, o tarihi gecede tankın altında kalarak şehit oldu. Ailesi, üç gün süren tedirgin bekleyişten sonra cenazesine kavuştu.





ÖZGÜR MUSTAFA KARASAKAL – 17 YAŞINDAYDI

17 yaşındaki Özgür Mustafa Karasakal, Genelkurmay Başkanlığı’nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu. Vurulduktan sonra 40 dakika ambulans bekleyen Karasakal, babası ve iki kardeşinin gözleri önünde şehit oldu.





RÜSTEM RESUL PERÇİN – 17 YAŞINDAYDI

Kalkışmasıy televizyon ekranlarından öğrenen henüz 17 yaşındaki Rüstem Resul Perçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını beklemeden Beştepe’ye koştu ve orada kurşunların hedefi olarak şehit oldu.





MUTLU CAN – 17 YAŞINDAYDI

Darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul’da sokağa çıkan Mutlu Can, henüz 17 yaşındaydı. Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde vatanını savunurken darbecilerin açtığı ateşle şehit düştü. Lise öğrencisiydi, arkadaşları onu güler yüzlü, yardımsever bir genç olarak hatırlıyor. Genç yaşında gösterdiği cesaretle, 15 Temmuz’un unutulmaz simgeleri arasında yerini aldı.





UHUD KADİR IŞIK – 17 YAŞINDAYDI

Sabah Kara Harp Okulu sınavını kazandıktan sonra akşama kadar bekleyen Uhud Kadir, Meclis önünde yaralılara yardım için gitti. Sırtını siper ederek insanları korumaya çalışırken helikopter ateşiyle şehit düştü.





H. İBRAHİM YILDIRIM – 15 YAŞINDAYDI

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde, babasıyla birlikte sokağa çıkan Halil İbrahim, yaşanan çatışma sırasında başına isabet eden kurşunla şehit oldu. Daha o gün tamamlayamadığı hayalleri vardı: “İleride başka ülkelere gezmeye giderdik” diyen kardeşinin bugünü hâlâ özlemle hatırladığı bu küçük kahraman, Türkiye’nin en genç şehitlerinden biri oldu.





ABDULLAH TAYYİP OLÇOK – 16 YAŞINDAYDI

15 Temmuz gecesi vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmak için babası Erol Olçok’la birlikte köprüye koşan Abdullah Tayyip Olçok, 2 mermiyle vuruldu ve henüz 16 yaşında şehadete kavuştu.





MAHİR AYABAK – 17 YAŞINDAYDI

Lise öğrencisi Mahir Ayabak, İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde darbecilere karşı direnirken şehit oldu. Geleceğe dair birçok hayali vardı; o gece babasının uyarılarına rağmen “Ben de gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı. Henüz 17 yaşındaydı ama vatan sevgisi yüreğinde çok büyüktü. Kurşunların hedefi olan Mahir, Türkiye’nin en genç demokrasi şehitlerinden biri olarak kayıtlara geçti.



