Engelli öğrenciye atlı terapi ​

ESER’li öğrenciler Kemerburgaz’da faaliyete geçen, at terbiyesi ve at eğitimi verilen Manej Alanı’na gitti. Öğrenciler burada öğretmenleri ve uzman at biniciliği eğitmenleri nezaretinde ata bindiler. Kimileri ilk defa ata binen bazıları da daha önce ata bindiklerini ifade eden öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, yaşadıkları sevinci hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle paylaştılar.
- Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak, hayvan korkusu olan öğrencilere bu korkularını aşmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılan etkinlikle ilgili öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ettiler. ESER Merkezi Sorumlusu Ebru Akgül yapılan etkinlikle ilgili, “ESER’de çeşitli atölyelerde etkinlikler düzenliyoruz. Pandemiden dolayı maalesef ara vermek zorunda kalmıştık. Öğrencilerimiz uzun bir dönem eğitim göremediler. Normalleşme İle birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.