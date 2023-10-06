Esenyurt'ta korkunç görüntü: Sokakları lağım fareleri bastı

Dev lağım farelerinin görüntüsü ilçede endişeye neden oldu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boş arazilerde ve sokak ortalarında dev lağım farelerinin dolaştığı görüldü.
O anların videosunu çeken bir semt sakini görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Barbaros Hayrettin Paşa 2304. Sokak'ta çekildiği belirtilen görüntülerde, devasa boyutlardaki lağım farelerinin, gündüz vakti sokak ortasında cirit attığı görülüyor.
Belediyenin sokağa bıraktığı mamaları yiyorlar
Farelerin belediye tarafından başıboş sokak hayvanlarının beslenmeleri için açık alana koyduğu mamaları yedikleri görülüyor.
Sosyal medyada hızla yayılan video, tepkileri de beraberinde getirdi.
Vatandaşlar endişeli
Bölgede yaşayan vatandaşlar, farelerin sayısındaki artıştan ve salgın hastalık riskinden dolayı endişe duyuyor.
CHP'li belediyeden açıklama da yok önlem de
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin ise gelen şikayetlere henüz bir açıklaması olmadı.
Esenyurt'ta benzer görüntüler 2021 yılında da kaydedilmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen belediyenin bir önlem almadığı gözler önüne serildi.