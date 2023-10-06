Esenyurt'ta korkunç görüntü: Sokakları lağım fareleri bastı

İstanbul Esenyurt'ta iki işçi, yevmiyelerini istedikleri için hastanelik oldu. İş yeri sahibi ve yanındaki grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğrayan gençlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.