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Esenyurt'ta korkunç görüntü: Sokakları lağım fareleri bastı

İstanbul Esenyurt'ta bir sokağı istila eden onlarca lağım faresi görenleri şaşkına çevirdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Benzer durumun 2021'den beri olduğunu belirten semt sakinleri, farelerin sayısındaki artıştan ve salgın hastalık riskinden dolayı endişe duyuyor. CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin ise gelen şikayetlere henüz bir açıklaması olmadı.

Seren Som
13:44 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dev lağım farelerinin görüntüsü ilçede endişeye neden oldu.

Dev lağım farelerinin görüntüsü ilçede endişeye neden oldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boş arazilerde ve sokak ortalarında dev lağım farelerinin dolaştığı görüldü.

O anların videosunu çeken bir semt sakini görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Barbaros Hayrettin Paşa 2304. Sokak'ta çekildiği belirtilen görüntülerde, devasa boyutlardaki lağım farelerinin, gündüz vakti sokak ortasında cirit attığı görülüyor.


Belediyenin sokağa bıraktığı mamaları yiyorlar

Farelerin belediye tarafından başıboş sokak hayvanlarının beslenmeleri için açık alana koyduğu mamaları yedikleri görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan video, tepkileri de beraberinde getirdi.

Vatandaşlar endişeli

Bölgede yaşayan vatandaşlar, farelerin sayısındaki artıştan ve salgın hastalık riskinden dolayı endişe duyuyor.

Dev fareler CHP’li belediyenin sokak hayvanları için hazırlanmış mama ve suluklarına dadandı. (2021)

CHP'li belediyeden açıklama da yok önlem de

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin ise gelen şikayetlere henüz bir açıklaması olmadı.

Esenyurt'ta benzer görüntüler 2021 yılında da kaydedilmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen belediyenin bir önlem almadığı gözler önüne serildi.




#Esenyurt
#İstanbul
#Fare
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