Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru tutuklandı

23:1819/01/2026, Pazartesi
IHA
Bilecik'te polis memuru S.Y. çocuğunu görmek için eski eşi A.Ç.'nin yanına geldi. Şahıs, eski eşinin eşi olan polis memuruyla ziyaret sırasında tartışarak bacağından vurdu. S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik’te eski eşinin evlendiği polis memurunu silahla vurarak yaralayan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi’nde meydana geldi. Polis memuru S.Y., yine kendisi gibi polis olan eski eşi A.Ç.’den olan çocuğunu görmek için Bilecik’e geldi. Şahıs, ziyareti sırasında tartıştığı eski eşinin yine polis memuru olan kocası H.Ç.’yi tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. Bu sabah yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



#Polis Memuru
#Eski Eş
#Tutuklama
