Evini uyuşturucu bahçesine dönüştüren adamdan akıl almaz savunma: Kanser babam...

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 17 bin 550 kök Hint keneviri, 50 bin kök skunk ve 71 kilogram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle uğraşanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice, Hani ve Kulp kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda, 2 milyon 17 bin 550 kök Hint keneviri, 50 bin kök skunk, 41 kilogram toz ve 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.