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Evini uyuşturucu bahçesine dönüştüren adamdan akıl almaz savunma: Kanser babam...

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün polis ve jandarmanın yaptığı operasyonda 5 metre boyunda 35 Hint keneviri ve 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ile yakalanan Ş.A. (34) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.A'nın polisteki ifadesinde Hint kenevirlerini mide kanseri olan babası için ektiğini söyledi.

16:18 - 14/08/2024 Çarşamba
DHA
Evde bulunan Ş.A. gözaltına alındı.
Evde bulunan Ş.A. gözaltına alındı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre yapılan fiziki ve teknik incelemenin ardından önceden belirlenen bir adrese dün saat 02.00 sıralarında İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi.

Evin bahçesinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda boyları 5 metreyi bulan ekili halde 35 kök Hint keneviri ve 5 kilogram da kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi.

Evde bulunan Ş.A. gözaltına alındı. Ş.A. polisteki ifadesinde Hint kenevirlerini mide kanseri olan babası için diktiğini söyledi.

Ş.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 2 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 17 bin 550 kök Hint keneviri, 50 bin kök skunk ve 71 kilogram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle uğraşanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice, Hani ve Kulp kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda, 2 milyon 17 bin 550 kök Hint keneviri, 50 bin kök skunk, 41 kilogram toz ve 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


#Aydın
#İncirliova
#Hint Keneviri
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