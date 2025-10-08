Yeni Şafak
Giresun'da otomobil minibüse çarptı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Giresun'da otomobil minibüse çarptı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

14:308/10/2025, Çarşamba
DHA
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin minibüse çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bulancak ilçesi Burunucu köyü mevkisinde meydana geldi. Halil Engin'in kullandığı 28 EN 343 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde hareket eden Eyüp Katırcıoğlu'nun kullandığı 28 NE 800 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücü Halil Engin ile yanındaki Aysel Engin yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aysel Engin, burada yaşamını yitirdi.


Ağır yaralanan sürücü Engin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.




