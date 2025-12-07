Gündüz vakti peronda silah sıktılar: İki şüpheli gözaltında

İstanbul’da otomobille otobüs peronuna gelen iki kişi, yanlarında getirdikleri silahla gündüz vakti havaya ateş açtı. O anları cep telefonuyla kaydettiren şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis, iki kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Emniyet Evler Mahallesi'ndeki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti. Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı. Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.
Kısa sürede yakalandılar
Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etti. Şüpheliler M.K. ve H.K. kısa sürede yakalandı.