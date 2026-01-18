Haber maskeli hesaplarla 5’inci kol faaliyeti

Sosyal medyada milyonlara ulaşan ve “haber” görünümü altında faaliyet yürüten bazı dijital hesaplar, siyasi ve ideolojik ajandalar doğrultusunda senkronize hareket ediyor. Yazar ve yayıncı Altay Cem Meriç’in gündeme getirdiği bu yapıların operasyonel yönetimin arkasında ise CHP’li Umut Şenol, Utku Doğruyol ve Mahir Gün yer aldığı belirtiliyor.

SİYASİ ARKA PLANI VAR

Medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren şirketlerle bağlantıları bulunan bu isimler, sosyal medya üzerinden algı yönetimi, gündem belirleme ve hedef gösterme faaliyetlerinde rol alıyor. Şişli Belediye Meclisi Üyeliği yapan Umut Şenol’un aynı zamanda medya ve iletişim sektöründe üst düzey görevler üstlendiği bilinirken, bu süreçte farklı çevrelerle temasları da dikkat çekiyor. İddialara göre dijital ağın operasyonel koordinasyonu, İBB iştiraklerinde görevli isimler üzerinden sağlanırken, içerik üretimi ve hesap yönetiminin farklı merkezlere dağıtılıyor. Bu yapı içinde yer alan güçlü sosyal medya hesaplarının işi yalnızca yerel siyasetle de sınırlı değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik dijital destekte aktif rol üstlenen bu ekiplerin geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan bazı kampanyalarda da etkili olduğu belirtiliyor. Mülteci karşıtlığı, ırkçı söylemleri körükleyen hesapların PKK ve DHKPC gibi terör örgütlerini daha fazla görünür kılmaya yönelik çalışmaları, tek merkezden yönetilen bir ağın olduğunu gözler önüne seriyor. Bu dijital organizasyonun siyaset zemininde bazı isimlerle temas halinde olduğu belirtilirken, bu ağın siyasi arka planında Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ’a yakın çevreler de etkili.

DİJİTAL KIŞKIRTMA

TamgaTürk yazarı ve Milliyetçi Kongre Derneği Başkanı Bahadırhan Dinçaslan, Ajans Muhbir adlı sosyal medya hesabının sahibi Süha Çardaklı ve Ajans Muhbir’in editörü Serkan Kafkas isimlerinin ön plana çıktığı; Türkçülük söylemi üzerinden dijital kışkırtma faaliyetleri yürüttükleri belirtiliyor. Bu isimlerin BPT adlı hesabın kurucuları Boray Demir ile Eray Ahmet Aray ve Aykırı adlı hesabın sahibi Batuhan Çolak gibi aktörlerle temas halinde olduğu, bazı dijital platformlarda farklı siyasi figürler adına da içerik çalışmaları yaptığı ifade ediliyor. Bu hesaplara yönelik yapılan teknik incelemelerde, dikkat çeken bir diğer başlık ise söz konusu ağların dış politika ve Orta Doğu gündeminde de pozisyon aldığı iddiası. Bazı hesapların, Gazze’deki soykırımı görmezden gelerek, özellikle Hamas karşıtı içeriklerin yayılmasında aktif rol oynadığı, İsrail’i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu, bu yönüyle uluslararası algı operasyonlarının yerel uzantısı gibi hareket ettiği değerlendiriliyor.

KONTROLLÜ KUTUPLAŞTIRMA

Güvenlik ve dijital analiz çalışmalarında dikkat çeken bir diğer unsur ise ağın çift yönlü bir stratejiyle çalışması. Buna göre bir koldan mülteci karşıtlığı ve sert kimlik siyaseti üreten ırkçı hesaplar öne çıkarılırken diğer koldan ise PKK ve DHKP-C ile iltisaklı marjinal yapıları dijital alanda görünür kılınıyor. Uzmanlar, bu iki uç yapının aynı dijital ekosistem içinde eş zamanlı olarak beslenmesini “kontrollü kutuplaştırma” stratejisi olarak değerlendiriyor.

Yüz binlerce kişi bu hesapları takip ediyor

Sosyal medyada “bağımsız haber” görüntüsü altında faaliyet yürüten yapıların aslında çok katmanlı, ideolojik ve politik hedefleri olan dijital organizasyonlar olabileceğine işaret ediyor. BPT, Muhbir, Pusholder, Daily Türkist, DarkWeb Haber, TamgaTürk ve onlarcası... Bunlar sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından takip edilen ve “haber” ürettiklerini iddia eden hesaplar. Fon karşılığı Türkiye’de 5’inci kol faaliyetleri yürüten bu hesaplara yönelik tepki ve şikayetler çığ gibi. Uzmanlar, bu tür ağların yalnızca dezenformasyon değil, aynı zamanda toplumsal fay hatlarını derinleştirmeye yönelik stratejik bir araç olarak kullanıldığı uyarısında bulunuyor.







