Hasan Köten mesleğiyle ve projeyle anılan TMMOB için yarışacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Makina Mühendisleri Odası’nın (TMMOB) İstanbul Şubesi bu hafta sonu seçime gidiyor. 12 Şubat cumartesi genel kurul, 13 Şubat’ta ise seçim gerçekleşecek.

SEÇİMLER BU HAFTA SONU

Seçimlerde, siyasi söylemlerle gündeme gelen bir örgüt yerine mesleğine odaklanan bir örgüt amaçlayan Teknik Elemanlar Birliği Başkan Adayı Doç. Dr. Hasan Köten de yarışacak.

Köten’in Asil Yönetim Listesi’nde şu isimler bulunuyor: Hasan KÖTEN, Osman TURAN, Musa ARICI, Mustafa DEMİRAK, Muhammed Taha DALOĞLU, Ömer Faruk ÖZEL ve Ahmet KARAÖZ.

Yedek Yönetim Listesi’ndeki isimlerse şöyle: Mustafa YILMAZ, Yasin KARAGÖZ, Muhammet MERMER, Ziya KORKMAZ, Ömer Yasin ADIGÜZEL, Fatih BALCI ve Mustafa Özcan YAMAN.

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HASAN KÖTEN KİMDİR?

Doç. Dr. Hasan KÖTEN ilk, orta ve lise eğitimini Kadıköy’de tamamladı. 2003’te birincilikle mezun oldu. 2007’de Makine Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile çift ana dal yaptı. Yüksek lisans ve doktorasını otomotiv alanında 2014’te tamamladı. Bilgisayar destekli Türkiye’nin ilk tam geometri motor tasarımın yapıldığı TÜBİTAK projesinde yer aldı. The Ohio State University Centre for Automotive Research (CAR)’da misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MOTOR PROJESİ

Sağdaki

2016-2017’de TÜBİTAK Yerli Elektrikli Araç Tasarımı projesinde danışmanlık yürüttü. 2018’de İngiltere Brunel University’de üç yakıtlı motor tasarımında postdoc doçentlik çalıştı. Suudi Arabistan (KAUST), İsveç, Almanya, İngiltere gibi 20 ye yakın ülkede araştırmalarda bulundu. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği Bölümünde görev yapmakta. TÜBİTAK bütçeli Türkiye’nin en büyük 2400HP 16 ve 8 silindirli motor üretimi projesi yürütmekte.

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