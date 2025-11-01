Yeni Şafak
Hatay'da genç kız denize düştü: Boğulma tehlikesi geçirdi

22:331/11/2025, Cumartesi
Genç kızın denize düşme nedeni henüz belirlenemedi.
Genç kızın denize düşme nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız, ekipler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı.

Çevlik sahilinde D.S.A. bilinmeyen nedenle denize düştü.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan genç kız, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


#Hatay
#boğulma tehlikesi
#Sahil Güvenlik
YASAL UYARI

