Hava kirliliğinin seviyesi yerli ve milli yazılım NEFES'le ölçülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "NEFES" ismi verilen proje kapsamında geliştirilen yerli ve milli yazılımla, stratejik hava kalitesi haritaları, 3 boyutlu bina modeli, kent atlası, topoğrafya, trafik yoğunluğu, kavşaklar, binaların yakıt tipi gibi çok sayıda etmen ele alınarak 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerleri tespit ediliyor.

NEFES'te hedef 40 il

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, "NEFES" yazılımına ilişkin bilgileri aktardı.

Karahan, illerin hava kirliliğini bu yazılımla 5 metreye kadar hassasiyetle ölçtüklerini ve olumsuz bir durumla karşılaştıklarında anında müdahale edebildiklerini belirterek, "Şehrin bütün katmanlarında bu ölçümleri yapabilecek noktaya geldik. Pilot bölgelerle başladık. Bu yazılımı 40 ilimize yaygınlaştıracağız. 2022'nin sonuna kadar da bütün büyükşehirlerimizde tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.

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Genel Müdür Karahan, "Sadece kirliliği görmek yetmiyor. Bunu görüp müdahale etmek gerekiyor. Bakanımız Murat Kurum'un bu çalışmanın halka mal edilmesi noktasında talimatı var. İlerleyen günlerde, vatandaşlarımızın sonuçları çevrim içi olarak görmesini sağlayacağız." dedi.

5 ilde pilot olarak başlandı

Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Gürtepe:

"Yerli ve milli bu yazılımla 150 farklı kirletici parametrenin şehirlerimizde sanayi, evsel ısınma, trafik kaynaklarının hangilerinden ne oranda etkilendiğini tespit edebiliyoruz. Kaynağa özgü eylemler geliştirerek vatandaşlarımızın daha temiz hava solumasını hedefliyoruz." diyen Gürtepe, 5 ilde pilot olarak başladıkları projeyi bugün 20 ilde hayata geçirdiklerini, diğer illere de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Kocaeli, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ ve Sakarya'nın il ve ilçe merkezlerine ait hava kalitesi verileri yazılımla seçilip, insan sağlığını tehdit eden temel hava kirleticilerinin seviyelerini proje sayesinde görülebiliyor.

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Yokuşlara renk ayarı

Deniz, hava ve demir yolu ulaşımından araçların yokuş çıkarken daha çok yaydığı egzoz emisyonuna kadar kısa alandaki hava kirliliğini ölçebilen 3B yazılımla, yokuş olan yolların renk değişimiyle belirlenebildiğini aktaran Gürtepe, şehirlerdeki yokuşlarda, trafik ışıklarında oluşan emisyon durumunu dahi tespit ettiklerini dile getirdi.

Gürtepe, yazılımda yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerle risk alanlarını oluşturduklarını ve buna göre müdahalede bulunduklarını kaydetti.

FOTOĞRAF 21 Corona virüs pandemisinden derinden etkilenen Hindistan’da hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı açıklandı. Özellikle ülke başkenti Yeni Delhi’nin hava kirliliği sebebiyle karantinaya girmesinin gündeme geldiği belirtilirken, şehirde kirli hava seviyesinin son haftalarda olması gereken seviyenin çok üzerinde olduğu belirtildi.<br> Hindistan Yüksek Mahkemesi alarm verdi. Vatandaşları zehirli dumandan korumak için başkent Yeni Delhi'de \"kirlilik karantinası\" çağrısında bulundu. SEYAHATLERİN DURDURULMASI VE OFİSLERİN KAPATILMASI KARARI<br><br>Mahkeme ayrıca, yetkililere gerekli olmayan tüm seyahatleri durdurmalarını ve ofisleri kapatmaları kararını aldı. Sokağa çıkma yasağının uygulanması durumunda milyonlarca kişinin evden çalışmak zorunda kalacağı aktarılırken, kirlilik karantinasının ne kadar süreceğinin belli olmadığı vurgulandı. Yeni Delhi’de çocukların kirli havayı solumasını önlemek için okullar Cumartesi günü bir haftalığına kapatılmıştı. DÜNYANIN HAVASI EN KİRLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ<br><br>Yeni Delhi, 20 milyonluk nüfusunun üzerinde gökyüzüne yerleşen tarımsal yangınlardan, fabrikalardan ve araç emisyonlarından kaynaklanan kirli hava bulutu ile dünyanın havası en kirli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. Başkent Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, hükümetin, mahkemenin önerisini paydaşlarla görüştükten sonra dikkate alacağını söylerken, \"Kirlilik kısıtlamaları daha önce hiç olmadı. Bu büyük bir adım olacak\" diye ekledi. İNŞAAT FAALİYETLERİNE DÖRT GÜN ARA<br><br>Kejriwal, geniş ve açık alanlardaki tozu azaltmak için inşaat faaliyetlerinin dört gün süreyle durdurulacağını söyledi. Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu Cuma günü yetkililere \"acil durum\" kategorisindeki önlemlerin uygulanmasına hazırlanmalarını tavsiye etmiş, kötü hava kalitesinin \"gece boyunca sakin koşullara sahip düşük rüzgarlar\" nedeniyle en az 18 Kasım'a kadar devam edeceğini bildirmişti. KİRLİLİK SEVİYESİ OLMASI GEREKENİN 10 KATINA ÇIKTI<br><br>Başkent Yeni Delhi’de geçtiğimiz Cumartesi günü, kan dolaşımına girebilecek en küçük ve en zararlı ince hava parçacıkları olarak bilinen (PM 2,5) seviyeleri, hava kalitesi endeksinde 300'ün üzerine çıkarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük maksimum sınırın 10 katına çıkmıştı. Hastaneler ayrıca nefes alma güçlüğünden şikayet eden hastalarda da keskin bir artış olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz yıl da hakemli tıp dergilerinden Lancet, Hindistan'da 2019'da yaklaşık 17 bin 500’ü başkentte olmak üzere 1.67 milyon ölümün hava kirliliğine bağlı olduğunu söylemişti.<br> Hindistan'da yaşanan hava kirliliğinden diğer kareler.. Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı Dünyanın havası en kirli şehirlerinden biri olan Yeni Delhi'de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyenin 10 katına yükseldi. Hindistan Yüksek Mahkemesi, vatandaşları zehirli havadan korumak için başkent Yeni Delhi'de "kirlilik karantinası" çağrısında bulundu. Başbakan Arvind Kejriwal, çağrıyı dikkate alacağını söylerken, "Kirlilik kısıtlamaları daha önce hiç olmadı. Bu büyük bir adım olacak" dedi. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Türkiye'de havanın kalitesi artıyor