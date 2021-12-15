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YEREL GÜNDEM

Hava kirliliğinin seviyesi yerli ve milli yazılım NEFES'le ölçülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geliştirilen ve "NEFES" ismi verilen yerli ve milli yazılımla, hava kirliliğine neden olan kaynaklar tespit ediliyor. Girilen tüm verileri anlık algılama ve çıktı üretme yeteneğine sahip yazılım, dünyada bu alandaki ilk örneklerden biri olma niteliği taşıyor.

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Haber Merkezi AA
Hava kirliliğinin seviyesi yerli ve milli yazılım NEFESle ölçülüyor ​
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "NEFES" ismi verilen proje kapsamında geliştirilen yerli ve milli yazılımla, stratejik hava kalitesi haritaları, 3 boyutlu bina modeli, kent atlası, topoğrafya, trafik yoğunluğu, kavşaklar, binaların yakıt tipi gibi çok sayıda etmen ele alınarak 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerleri tespit ediliyor.

NEFES'te hedef 40 il

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, "NEFES" yazılımına ilişkin bilgileri aktardı.

Karahan, illerin hava kirliliğini bu yazılımla 5 metreye kadar hassasiyetle ölçtüklerini ve olumsuz bir durumla karşılaştıklarında anında müdahale edebildiklerini belirterek, "Şehrin bütün katmanlarında bu ölçümleri yapabilecek noktaya geldik. Pilot bölgelerle başladık. Bu yazılımı 40 ilimize yaygınlaştıracağız. 2022'nin sonuna kadar da bütün büyükşehirlerimizde tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Genel Müdür Karahan, "Sadece kirliliği görmek yetmiyor. Bunu görüp müdahale etmek gerekiyor. Bakanımız Murat Kurum'un bu çalışmanın halka mal edilmesi noktasında talimatı var. İlerleyen günlerde, vatandaşlarımızın sonuçları çevrim içi olarak görmesini sağlayacağız." dedi.

5 ilde pilot olarak başlandı

Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Gürtepe:

"Yerli ve milli bu yazılımla 150 farklı kirletici parametrenin şehirlerimizde sanayi, evsel ısınma, trafik kaynaklarının hangilerinden ne oranda etkilendiğini tespit edebiliyoruz. Kaynağa özgü eylemler geliştirerek vatandaşlarımızın daha temiz hava solumasını hedefliyoruz." diyen Gürtepe, 5 ilde pilot olarak başladıkları projeyi bugün 20 ilde hayata geçirdiklerini, diğer illere de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Kocaeli, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ ve Sakarya'nın il ve ilçe merkezlerine ait hava kalitesi verileri yazılımla seçilip, insan sağlığını tehdit eden temel hava kirleticilerinin seviyelerini proje sayesinde görülebiliyor.

Yokuşlara renk ayarı

Deniz, hava ve demir yolu ulaşımından araçların yokuş çıkarken daha çok yaydığı egzoz emisyonuna kadar kısa alandaki hava kirliliğini ölçebilen 3B yazılımla, yokuş olan yolların renk değişimiyle belirlenebildiğini aktaran Gürtepe, şehirlerdeki yokuşlarda, trafik ışıklarında oluşan emisyon durumunu dahi tespit ettiklerini dile getirdi.

Gürtepe, yazılımda yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerle risk alanlarını oluşturduklarını ve buna göre müdahalede bulunduklarını kaydetti.

Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı
FOTOĞRAF 21
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Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı
Dünyanın havası en kirli şehirlerinden biri olan Yeni Delhi'de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyenin 10 katına yükseldi. Hindistan Yüksek Mahkemesi, vatandaşları zehirli havadan korumak için başkent Yeni Delhi'de "kirlilik karantinası" çağrısında bulundu. Başbakan Arvind Kejriwal, çağrıyı dikkate alacağını söylerken, "Kirlilik kısıtlamaları daha önce hiç olmadı. Bu büyük bir adım olacak" dedi.

Türkiye'de havanın kalitesi artıyor
EKONOMİ
Türkiye'de havanın kalitesi artıyor

Havada koronavirüsün RNA'sına rastlandı
FOTOĞRAF 17
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye'de ilk kez 13 bölgede koronavirüsün havadaki varlığını saptamak için çalışma yapıldığını belirtti. Tecer, \"Aldığımız sonuçlardan 203 örnekte; 20 tane partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık\" dedi.
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Bu 13 tane pozitif partikül örneği, 6 ildeki hastane yakınlarından aldığımız partikül madde örneklerine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezlerinde, hava kirliliği açısından biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgede pozitif örnekler çıktı\" dedi.
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Prof. Dr. Tecer, şunları söyledi: \"Örnekleme stratejisi bu çalışmada önemliydi. Şöyle ki örneklerin bir kısmı insanların bu kentlerde yoğun olarak yaşadığı, trafiğin yoğun olduğu kirli bölgeler dediğimiz lokasyonlardan seçildi. Bir kısım da hastane yakınlarındaki partikül madde örneklerinden oluşuyordu. Bir de referans olması açısından kent dışında havası temiz bölgelerden örneklemeler aldık ve dolayısıyla bu atmosferik partikül maddelerde Covid SARS 2 virüsünün izlerini, RNA'sını tespit edebilir miyiz; amaçlı yaptığımız bir çalışmaydı. Bunların mikrobiyolojik analizlerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği 3 boyutlu dijital PCR yöntemi kullanıldı.
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Burada hassasiyet daha yüksekti. Gerçekleştirmemiz neticesinde aldığımız sonuçlardan 203 örnekte 20 tane partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık. Yani PCR neticesinde pozitif sonuçlar çıktı. Bu 13 tane pozitif partikül örneği 6 ildeki hastane yakınlarından aldığımız partikül madde örneklerine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezlerinde, hava kirliliği açısından biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgede pozitif örnekler çıktı.<br>
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Kentin dışında kırsal bölgeler diyebileceğimiz noktalardan aldığımız partikül örneklerinde Koronavirüs RNA'sına rastlayamadık. Burası da dikkat çekici bir sonuç. Bu çalışma şunu kapsamıyor aslında yani atmosferdeki partikül maddelerle hastalığın yayıldığına ilişkin sonuç ortaya çıkmıyor ama koronavirüsün ya da virüsün partikül maddelerle birleşerek atmosferde bulunduğunu da yadsımamamız gerekiyor.
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Bu kentler arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu, Konya, Antalya, Çorlu da vardı. Buralara baktığımız zaman gerçekten vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde ve bir anlamda da hava kirliliğinin biraz daha yoğun olduğu bölgelerde partikül madde örneklerindeki SARS Covid test sonuçlarının pozitif çıktığını görmüş olduk.\"
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\"TÜRKİYE'DE İLK ÇALIŞMA\"<br><br>Bu çalışmanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirten Prof. Dr. Tecer, \"Dünyada bu tür çalışmalar var nadiren de olsa. Türkiye'de ilk çalışma olmakla birlikte dünyada buna benzer çalışmalar var. Atmosferdeki partikül maddelerde Covid RNA'sının kalıntısının rastlandığına dair çalışmalarla biz de bunu görmüş olduk. Tabi bunun pratik sonucu nedir diye sorarsanız eğer. Bakın şimdi bazı olayların algılanma biçimi sonuçları değiştirebilir, sonuçları etkileyebilir.
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Çin'de ilk vaka çıktığında biz buradan izliyorduk; ülkemize geldi, bölgemize geldi, şehrimize geldi, yakınımıza geldi ancak o zaman fark etmeye başladık. Aynı şekilde bugün günde aşağı yukarı 200 tane vatandaşımızı, canımızı bu pandemi nedeniyle kaybediyoruz ama ne zaman ki bir yakınımız bu kayıplar arasında yer almaya başlıyor o zaman çok derinden sarsılıyor ve hissediyoruz. Dolayısıyla aşıların da yapıldığı şu dönemde ülkenin pandemiyle olan mücadelesine, algı şekillerinde bir problem olmaması açısından bu sonuçları faydalı buluyoruz.
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Dolayısıyla bizler dış ortamlarda tedbirlere riayet ederken dış ortamlarda maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak pandemiyi doğru algılayabilirsek çözümü noktasında doğru adımlar, doğru tedbirler alabiliriz\" diye konuştu.
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NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüsün havadaki varlığının izini sürmek için 10 üniversitenin, İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Konya, Zonguldak, Eskişehir, Tekirdağ, Bursa ve Antalya'da 13 ayrı bölgede çalışma yaptığını söyledi. Mayıs ayında başlanan çalışmada 203 partikül maddenin örneklemesinin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, 7 ilden alınan örneklerin pozitif çıktığını kaydetti. İşte test sonucu pozitif çıkan iller.
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İstanbul
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Ankara
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İzmir<br>
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Çorlu
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Tekirdağ
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Zonguldak
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Eskişehir
Havada koronavirüsün RNA'sına rastlandı
Türkiye'de ilk kez koronavirüsün havadaki varlığını saptamak için bir çalışma yapıldı. 13 bölgeden alınan partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastlandı. Yani PCR neticesinden pozitif sonuçlar çıktı. İşte koronavirüsün havada da bulunduğu o iller.
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