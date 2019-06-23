Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamide Soylu ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Gaziosmanpaşa’da bulunan Dobruca Ortaokulu’nda kullandı.

Haber Merkezi IHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu Gaziosmanpaşa'da kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu Gaziosmanpaşa'da kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamide Soylu ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu, Gaziosmanpaşa’da bulunan Dobruca Ortaokulu’nda kullandı.

1004 numaralı sandıkta oy kullanan Soylu, "İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Bir seçim kampanyası oldu. Milletimiz güven içinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sabah oy kullanma işlemi sorunsuz başladı. İnşallah bugün İstanbullu hemşehrilerimiz sorunsuz şekilde oy kullanır. 51 bin 909 güvenlik personelimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah" dedi.

Tunceli’de 2 teröristin kıstırıldığı haberini de veren Soylu, "Tunceli’de bir çatışma var. 2 teröristin kıstırıldığı haberleri iletildi. İnşallah kazasız belasız operasyonlarını tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan Türkiye işini yürütüyor" ifadelerini kullandı.

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