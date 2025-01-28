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IKSV ve Anadolu Kültür Vakfı 'LGBT'ye destek' fonuna ortak oldu

IKSV ve Anadolu Kültür Vakfı 'LGBT'ye destek' fonuna ortak oldu

17:2628/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Vakıfların, Türkiye'deki LGBT hareketini fonlarla desteklediği bir kere daha gözler önüne serildi.
Vakıfların, Türkiye'deki LGBT hareketini fonlarla desteklediği bir kere daha gözler önüne serildi.

Yabancı misyon kültür merkezlerinin LGBT lobisine destek amaçlı oluşturduğu fona, Türkiye'den İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) ve Gezi Parkı Davası'ndan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür AŞ'nin ortak olduğu ortaya çıktı.

Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı
Osman Kavala
'nın kurucusu olduğu
Anadolu Kültür AŞ
,
'Kültür için Alan'
ın başlattığı bir fona katıldığı ortaya çıktı.

Başvuruda 'LGBT'ye destek' şartı

'Ortak Üretim Fonu
' isimli programın seçim kriterleri arasındaki LGBT detayı ise dikkat çekti. Söz konusu fonun başvuru formunda yer alan
"LGBT hakları alanlarını desteklemeli'
ibaresi fonun kuruluş amacını gözler önüne seriyor.

Öncüler yabancı misyon temsilcileri

Türkiye'de LGBT'nin görünürlüğünün artırılması için oluşturulan fon
;
Goethe-Institut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi
gibi yabancı misyon kültür merkezleri öncülüğünde oluşturuldu.

Bir diğer ortak IKSV

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür Vakfı'nın yanı sıra bu fonun bir diğer ortağının ise
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV)
olduğu da ortaya çıktı.
  • İKSV'nin, geçtiğimiz yıl düzenlediği İstanbul Film Festivali, LGBT propagandasına sahne olmuş, sapkın çok sayıda filmin perdelenmesi tepki toplamıştı.


#Anadolu Kültür Vakfı
#IKSV
#LGBT
#İstanbul Kültür Sanat Vakfı
#Osman Kavala
#Kültür için Alan

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