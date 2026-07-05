İsrail’e fırsat vermemek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Vahdettin Köşkü’nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

TAHRİKLERİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evvela İslamabad Mutabakatı ile sağlanan sükûnet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır” diye konuştu. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen Şerif’i ve Pakistanlı kardeşlerini tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, “Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan’ı ve Suriye’yi rahat bırakmıyor” dedi.

TEKRAR KAN KOKUSU PEŞİNDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail işgal güçleri Gazze’deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir” dedi. Böyle bir iklimin tesisi için her türlü gayreti gösterdiklerini aktaran Erdoğan, “Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

TİCARETTE HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’la her alanda dayanışmalarının sürdüğünü belirterek, “Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi’de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor” diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Pakistan Başbakanı Şerif’in katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerine katkı yapacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayii alanındaki iş birliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan’ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan’la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ve ele aldıkları kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Türkiye’nin başarısı Pakistan’ın başarısıdır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin daha da güçleneceğini söyledi. Türkiye ile Pakistan’ın ortak tarih ve kardeşlik bağlarına vurgu yapan Şerif, ekonomik iş birliğini geliştirmek için 5 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda somut adımlar ele aldıklarını belirtti. Alınan kararların uygulamaya geçirileceğini ifade eden Şerif, “Bugün aldığımız kararlar kâğıt üzerinde kalmayacaktır. Daha fazla ticaret, daha güçlü yatırımlar ve daha derin stratejik iş birliği sağlayacaktır. Türkiye’nin başarısı Pakistan’ın başarısıdır, Pakistan’ın ilerlemesi Türkiye’nin ilerlemesidir” dedi. Ayrıca Pakistan’ın KKTC konusunda Türkiye’ye desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Kanada ile iş birliğini kuvvetlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştıklarını, bu amaçla atılan adımları sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti. Görüşmede Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'in 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti.







