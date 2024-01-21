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İstanbul adayı Murat Kurum 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi: Vatanın bir karış toprağını böldürmeyeceğiz

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum Bağcılar'da öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan filmi izleyen Kurum filmden sonra yaptığı konuşmada, ''Öğretmenlerimizi şehit eden PKK'lı teröristlere inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ve asla böldürmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:23 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 21:38 - 21/01/2024 Pazar
DHA
Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum Bağcılar'da
Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum Bağcılar'da

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Kurum, burada Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın anısına çekilen 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' adlı filmi öğrenci ve öğretmenler ile birlikte izledi.


“Vatanın bir karış toprağını asla ve asla böldürmeyeceğiz"


Öğrenci ve öğretmenler ile beraber Şehit Aybüke Öğretmen'in hayatını anlatan filmi izledikten sonra Kurum, “Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Burada öğretmen olacak arkadaşlarımız var, öğretmenlerimiz var. Öyle ki ideallerimiz uğruna bizleri yetiştiriyorlar. Ülkemizin geleceği için çok önemli, çok kıymetli, çok değerli bir mücadele ortaya koyuyorlar. Vatanımız için, sizler ve bizler için canlarını feda ediyorlar. Allah onların yokluğunu hiçbir zaman hissettirmesin bize. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda, her kütüphanede her okulda, her öğrencimizde 85 milyon kardeşimiz de hatıraları, anıları, verdiği mücadele kaldı. Şehitlerimiz sayesinde biz buralardayız. Şehitlerimiz sayesinde bugün dünyaya eğer el kaldırabiliyorsak, bir şeyler söyleyebiliyorsak onlar sayesinde. Orada bin bir emekle can Azerbaycan'daki işte şehit olan bir kızının adını verip o idealleri ülkemizin 780 bin kilometre karesinde mücadele vererek ay yıldızlı bayrağımız için, bu vatanın her bir karış toprağı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi şehit eden PKK'lı teröristlere inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ve asla böldürmeyeceğiz. Dicle'nin, Fırat'ın, Cudi'nin, Gabar'ın çocuklarını, kuzularını çakallara ezdirmeyeceğiz. Kıymetli öğretmenlerim, sevgili gençler, Aybükelerimiz için, Aybüke'nin annesi için tüm şehitlerimizin anneleri babaları için mücadelenizi sonuna kadar verin. Ve bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için, ülkemizi büyütmek, güçlendirmek için hep birlikte mücadelenizi sonuna kadar verin. En iyi eğitimleri alın, en iyi alanlarda kendinizi yetiştirin ve inşallah ülkemizi muasır medeniyet seviyesine sizler çıkaracaksınız. Biz gençlerimize yürekten inanıyoruz ve gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


#Murat Kurum
#Bağcılar
#Şehit Aybüke Yalçın
#İstanbul
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