İstanbul Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı: 'Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun'

İstanbul Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı: 'Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun'

15:4519/01/2026, Pazartesi
Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, kentte yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı beklendiği bildirildi.

Yarına ilişkin meteorolojik tahmine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



