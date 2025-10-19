Yeni Şafak
İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim o tarihi işaret ederek duyurdu

14:5519/10/2025, Pazar
Sonbaharın mevsim normallerine göre sıcak geçmesi, akıllara 'Bu sene kış nasıl olacak? İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek?' sorularını getirdi.
İstanbul’daki kış meraklılarını heyecanlandıracak açıklama geldi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi ve önümüzdeki kışın nasıl geçeceği konusundaki öngörülerini paylaştı. Sonbaharın yavaş yavaş soğuk havalarla etkisini göstermeye başladığı günlerde “Bu sene İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?” sorusunu akıllara getiren uzman isim, kış boyunca sıcaklıkların normale döneceğini ve Mart ayına kadar soğukların hissedilir şekilde süreceğini de belirterek kar yağışı için tarih verdi.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2025–2026 kış mevsimine dair merak edilen tahminleri paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, eylül ayı ortalama sıcaklığı 21,7 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991–2020 dönemi normallerine göre 0,8 derece daha yüksek çıktı. Şen yaptığı değerlendirmede önümüzdeki kışın normale yakın geçeceğini, soğukların özellikle yılbaşından sonra etkili olacağını belirtti.



Orhan Şen açıklamalarında, Eylül ayının ortalamanın üzerinde geçtiğini belirterek, “Son 55 yılın verilerine baktığımızda, neden 55 yıl diyoruz? Çünkü iklim değişikliği nedeniyle son yıllar, daha doğrusu yakın dönem verileri daha fazla öne çıkıyor. 100 yıllık ya da 80 yıllık verileri artık çok dikkate almıyoruz. Son 30 yılın verileri istatistiksel olarak daha belirleyici” dedi.



'KIŞ BAHARA SARKACAK'


Şen, Sibirya üzerindeki yüksek basınç bölgesindeki hareketliliğin ve kutuplardaki polar vorteksin (kutup girdabı) biraz zayıflayacağını gösterdiğini ifade ederek, bunun soğuk havanın güney enlemlere inebileceğine işaret ettiğini söyledi. Henüz durumun tam netleşmediğini belirten Şen, “Bu ayın verilerine bakarak daha kesin tahminler yapabileceğiz. Kaba bir tahminde bulunmak gerekirse, kış ayları normal bir seyirde geçecek gibi görünüyor. Kar yağışı ve soğukla birlikte, hatta bahara doğru sarkan bir kış bekleniyor. Kuzey enlemlerde, özellikle 40 derece enlemlerindeki ülkelerde bu durum daha belirgin olabilir. Dolasıyla bu kış sıcak geçecek veya çok soğuk geçecek donacağız laflarına pek inanmayın, normal bir kış geçireceğiz” ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?


İstanbul’a kar yağışıyla ilgili de bilgi veren Orhan Şen, “Hep sorulur ‘İstanbul’da kar yağacak mı?’ Evet İstanbul’da da kar yağacak. Kaç gün sürecek? Muhtemelen 2-3 gün, bunu daha sonra netleştireceğiz. Ancak yılbaşından sonra soğukların normale döndüğünü, hatta kış soğuklarının hissedilir derecede artacağını ve Mart ayına kadar sarktığını görebiliriz” dedi.


