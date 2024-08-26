İstanbul'da 2 ayrı organize suç örgütüne KUYU-20 darbesi: 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-20” operasyonu düzenlendi.
Yapılan çalışmalarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin, Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı.
Operasyon sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.