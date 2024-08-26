İstanbul'da 2 ayrı organize suç örgütüne KUYU-20 darbesi: 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş adamı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K. (30) ise hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Filistinli iş adamının can havliyle aracının camından kaçmaya çalıştığı görülüyor...