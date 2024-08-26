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İstanbul'da 2 ayrı organize suç örgütüne KUYU-20 darbesi: 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-20” operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı.

Seren Som
08:20 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:00 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Operasyon görüntüleri de paylaşıldı.
Operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-20” operasyonu düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin, Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı.

Operasyon sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.


Filistinli iş adamına suikast anı kamerada: Kağıthane’deki saldırı anbean kaydedildi

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş adamı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K. (30) ise hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Filistinli iş adamının can havliyle aracının camından kaçmaya çalıştığı görülüyor...


#İStanbul
#Operasyon
#Suç Örgütü
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