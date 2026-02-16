Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da trafo patladı: Çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

İstanbul'da trafo patladı: Çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

22:5916/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yangın sonrası bina sakinleri tahliye edildi.
Yangın sonrası bina sakinleri tahliye edildi.

İstanbul'da dört katlı bir binanın girişindeki elektrik trafosunun patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yoğun dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde 4 katlı binanın girişindeki elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Özgür Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın girişindeki elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenle patladı. Trafodan çıkmaya başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri aynı zamanda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişileri binadan tahliye etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.


#İstanbul
#Silivri
#Trafo
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı