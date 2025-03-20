İşte İBB'nin haraç çarkı: AVM'den 5 milyon euro istemişler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında şoke edici bir rüşvet çarkı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile 19 Mart 2025’te gözaltına alınan Süleyman Atik, İstanbul’daki ünlü Capacity AVM’nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep etti.
İddiaya göre Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Görüşmelerin, Zorlu’daki özel bir ofiste gerçekleştiği belirtiliyor.
Yetkililer tarafından hazırlanan dosyaya göre, İBB içerisindeki bazı görevliler Capacity AVM’nin başvurularını takip ederek durumu Süleyman Atik’e sızdırdı. Atik ise AVM sahiplerini ofisine çağırarak şu teklifi sundu:
Bu tehdide rağmen AVM sahiplerinin rüşvet teklifini reddettiği ve parayı ödemediği öğrenildi.
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Telefonunu eşinin çantasına bırakarak takibi atlatmaya çalıştı
Öte yandan, rüşvet çarkının kilit isimlerinden biri olan Ertan Yıldız’ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız’ın bu hamlesinin, kendisine yönelik teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtiliyor.