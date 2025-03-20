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İşte İBB'nin haraç çarkı: AVM'den 5 milyon euro istemişler

İşte İBB'nin haraç çarkı: AVM'den 5 milyon euro istemişler

Burak Doğan
00:3620/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İmamoğlu'na yakın isimler, Capacity AVM’nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep etti.
İmamoğlu'na yakın isimler, Capacity AVM’nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında şoke edici bir rüşvet çarkı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile 19 Mart 2025’te gözaltına alınan Süleyman Atik, İstanbul’daki ünlü Capacity AVM’nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep etti.

İddiaya göre Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Görüşmelerin, Zorlu’daki özel bir ofiste gerçekleştiği belirtiliyor.

Yetkililer tarafından hazırlanan dosyaya göre, İBB içerisindeki bazı görevliler Capacity AVM’nin başvurularını takip ederek durumu Süleyman Atik’e sızdırdı. Atik ise AVM sahiplerini ofisine çağırarak şu teklifi sundu:

"15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM’nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız."

Bu tehdide rağmen AVM sahiplerinin rüşvet teklifini reddettiği ve parayı ödemediği öğrenildi.

Depreme dayanıksız raporu ile 197 Milyon TL ceza!

AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetimi harekete geçti ve Capacity AVM’ye 197 milyon TL ceza kesti.
Cezanın gerekçesi olarak, alışveriş merkezinin "depreme dayanıksız" olduğu ileri sürüldü.
Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı.
Mahkemeye sunulan teknik raporda, AVM binasının depreme dayanıklı olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.

Telefonunu eşinin çantasına bırakarak takibi atlatmaya çalıştı

Öte yandan, rüşvet çarkının kilit isimlerinden biri olan Ertan Yıldız’ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız’ın bu hamlesinin, kendisine yönelik teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtiliyor.



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Bakırköy
#Ertan Yıldız
#Capacity AVM

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