Karan'ın testi pozitif çıktı

Burak Doğan
04:0020/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın Adli Tıp Kurumu’na verdiği örneklerin sonuçları çıktı. Karan’ın hem kanında hem de saçında ‘kokain’ maddesinin pozitif çıktığı öğrenildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Ümit Karan’ın ifadesinde “20 yıllık arkadaşım” şeklinde tanımladığı ve soruşturma kapsamında tutuklanan Timuçin Ünal’ın da uyuşturucu test sonuçları dosyaya yansıdı. Buna göre Timuçin Ünal’dan alınan idrar, kan ve saç örneklerinin tamamında uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin sonuçların pozitif çıktığı öğrenildi.



