TGC Üyesi, Milliyet gazetesi yazarı ve Sürekli Basın Kartı sahibi karikatürist Haslet Soyöz hayatını kaybetti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi ve Milliyet'in usta karikatüristi Haslet Soyöz hayatını kaybetti.
TGC Yönetim Kurulu, Haslet Soyöz’ün ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda, “Gazetecilik mesleğine karikatürleriyle uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Haslet Soyöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Üyemiz Ayla Dündar Soyöz’ün eşi olan meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.