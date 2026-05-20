Katil İsrail bu sefer de kurşun sıktı!

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu’ndaki 5 tekneye işgalci İsrail askerleri silahlı saldırıda bulundu. Filoya ait teknelerin tamamı İsrail tarafından alıkonulurken, 40 ülkeden 400'e yakın aktivist de hukusuz bir şekilde gözaltına alındı.
İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na 18 Mayıs'ta uluslararası sularda düzenlediği saldırının ardından yoluna devam 10 teknenin hepsi dün müdahaleye maruz kaldı. En son “Lina Nablus” adlı tekneye yapılan müdahaleyle filonun 54 teknesinin tamamı İsrail korsanlığına uğradı.
5 TEKNEYE SİLAHLI SALDIRI
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen filoya yönelik saldırılarda en az 5 teknenin ise silahlı müdahaleye maruz kaldığı bildirildi. Uluslararası sularda gerçekleşen saldırının ardından filoda büyük panik yaşanırken, İsrail askerlerinin sivillerin bulunduğu teknelere ateş açtığı belirtildi. Filodan yapılan açıklamada, saldırının İsrail’in Akdeniz’deki “korsanlık faaliyetlerine” yeni bir örnek olduğu
ifade edildi. Sirius isimli tekneye ise askeri manevralarla suni dalgalar oluşturularak yüksek tazyikli su sıkıldığı ve donanma gemisinin teknenin kıç kısmına çarptığı belirtildi.
“ATEŞ ETMEYİN, BİZ SİLAHSIZIZ”
Dün gerçekleşen baskınlarda “Girolama” ve “Alcyone” gemilerine ateş açıldığı, 18 Mayıs’ta ise “Munki”, “Kyrakos”, “Elengi” ve “Zefiro” adlı teknelerin kurşunlandığı bildirildi. Özellikle “Girolama” adlı tekneye yönelik saldırıda çekilen görüntülerde aktivistlerin ellerini havaya kaldırarak, “Ateş etmeyin, neden bize ateş ediyorsunuz? Biz silahsızız” diye bağırdığı duyuldu. Kurşun sıkılırken aktivistler ayrıca “Özgür Filistin” diye de bağırdı.
HUKUKA AYKIRI
Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 40 ülkeden 400'e yakın katılımcının İsrail tarafından alıkonulduğu ifade edildi. Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail’in uluslararası sularda sivillere yönelik müdahalelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Gazze’ye insani yardım ulaştırma girişimlerinin süreceğini belirtti.
74 TÜRK KATILIMCI ALIKONULDU
Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Türk vatandaşlarının sayısı 74’e çıktı. Alıkonulan vatandaşların isimleri şöyle: Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağçivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, Sinan Akılotu, Abdullah Aydın, Ayhan Samuk, Ercan Tokcan, Eyyüp Dağlı, Mehmet Şirin, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Ferzan Çiftçi, Ahmet Cenk Aslan, Asrın Fahrettin Tok, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Erdem Özveren, Ersoy Önen, Hüseyin Talha Yaman, Mehmet Yıldırım, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Haşim Şamil Kısa, Ahmet Söylemez, Ömer Onay, Usame Zarif, Abdullah Saydemir, Fatih Genç, Engin Doğan, Ferhat Çalışye, İbrahim Duran, Muhammed Salih Dallı, Muhammet Hamza Karadayı, Niyazi Deniz, Özkan Özer, Recep Köse, Fatih Varol, Feyzullah Keskin, Onur Şafak Hürufuk, Abdulhamit Yağmurcu, Harun Uyar, İbrahim İshak, Tahsin Ünlü, Veysel Genç, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın, Zeynel Abidin Özkan, Abdullah Harun Albayrak, Baki Öncel, Enes Harman, Erdinç Gülay, Murat Topşir, Özkan Dilmeç, Semih Ensar Bahadır, Ayşenur Levent Albayrak, İhsan Yıldız, Mehmet Şevki Bulut, Ömer Faruk Narlı.
Ablukayı bir şekilde kıracağız
- Gazze’ye ulaşmalarına 80 milden az mesafede İsrail müdahalesine maruz kalan Sirius gemisinde bulunan Ali Tokluman, müdahaleden kısa bir süre önce Yeni Şafak’a açıklama yapmıştı. Gazze’ye ulaşmaya çok az bir mesafe kalmasından duyduğu mutluluğu anlatan 62 yaşındaki emekli esnaf Tokluman, 18 Mayıs’ta gerçekleşen İsrail baskınından son sürat kaçarak kurtulduklarını söyledi: “Saldırı sırasında İspanyol kaptanımız ‘kaçalım mı?’ diye sordu. Kaçalım dedik. Ve aradan sıyrıldık. Filonun en önüne geçtik. Gazze’ye çok yakın bir noktadaydık. Çok keyifli ve mutluyduk. Ablukayı bir şekilde kırabileceğimize inanıyoruz.”
ÇOCUKLAR GAZZE SAHİLİNDE BİZİ BEKLİYOR
- Tokluman, farklı ırk ve dinden insanlarla bu yolculuğa çıktıklarını aktararak, “Gemide 6 kişiyiz. İki Türk var Seyit Ahmet Çapan ve ben. Arjantinli, İspanyol, İtalya ve Meksikalı arkadaşlarımız var. Yetimlere umut olmak istiyoruz. Onlar sahilde bizi bekliyor. Biz burada heyecanlıyız. Amacımız onlara kavuşmak. Ve onların, ‘Bizi de düşünen varmış, birileri bizim için yola koyulmuş’ demesini istiyorduk. Sumud’a katılma kararımın nedeni de bu. Bu yükü paylaşmam gerektiğini hissettim. İnsan kalmak istiyorum, çocuklar ölmesin istiyorum. Siyonistlerin yok olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.