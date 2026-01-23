Keçiören’in payını ABB’ye aktarmışlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ilçe belediyeleriyle paylaşması gereken otopark gelirlerini aktarmadığı tespit edildi. Skandal Sayıştay’ın denetim raporuyla ortaya çıktı. ABB’nin cadde ve sokak üzeri otoparklardan elde ettiği gelirlerin ilçe belediyeleriyle paylaşılması gerekirken, Keçiören Belediyesi’ne herhangi bir pay aktarılmadığı belirlendi.

PAYLAŞIMI KANUN DÜZENLİYOR

Denetim bulgularında, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre cadde ve sokaklar üzerindeki park yerlerini tespit etme ve işletme yetkisinin büyükşehir belediyelerine ait olduğu hatırlatıldı. Aynı düzenlemede, bu alanların işletilmesinden elde edilen gelirin yüzde 50’sinin nüfus oranına göre ilçe belediyelerine dağıtılması, kalan yüzde 50’sinin ise büyükşehir belediyesinin geliri sayılması gerektiği vurgulandı.

ABB’DEN ‘GELİR YOK’ YANITI

Keçiören Belediyesi’nin 25 Şubat 2025 tarihli yazıyla ABB’ye başvurduğu, ABB’nin ise 3 Mart 2025 tarihli cevabında “Tahsil edilen otopark geliri yok” denildiği kaydedildi. Bu yanıt gerekçe gösterilerek Keçiören Belediyesi’ne herhangi bir pay aktarımı yapılmadı.

18 MİLYON LİRA KAZANÇ VARMIŞ

Ancak denetim raporunun en kritik bölümü, aynı döneme ilişkin başka bir Sayıştay tespitine işaret etti. ABB’ye yönelik 2023 yılı denetim raporunda, idare tarafından kiraya verilmek suretiyle elde edilen toplam 18 milyon 887 bin TL tutarındaki otopark gelirinin ilçe belediyeleriyle paylaşılmadığı belirlendi.



