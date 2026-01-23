Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Keçiören’in payını ABB’ye aktarmışlar

Keçiören’in payını ABB’ye aktarmışlar

Oğuzhan Ürüşan
04:0023/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin cadde ve sokak otopark gelirlerini ilçe belediyeleriyle paylaşmadığı Sayıştay raporuyla belgelendi. Keçiören Belediyesi’ne 'Tahsilat yapılmadı' yanıtı verilirken, denetimde 18 milyon 887 bin liralık gelir elde edildiği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ilçe belediyeleriyle paylaşması gereken otopark gelirlerini aktarmadığı tespit edildi. Skandal Sayıştay’ın denetim raporuyla ortaya çıktı. ABB’nin cadde ve sokak üzeri otoparklardan elde ettiği gelirlerin ilçe belediyeleriyle paylaşılması gerekirken, Keçiören Belediyesi’ne herhangi bir pay aktarılmadığı belirlendi.

PAYLAŞIMI KANUN DÜZENLİYOR

Denetim bulgularında, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre cadde ve sokaklar üzerindeki park yerlerini tespit etme ve işletme yetkisinin büyükşehir belediyelerine ait olduğu hatırlatıldı. Aynı düzenlemede, bu alanların işletilmesinden elde edilen gelirin yüzde 50’sinin nüfus oranına göre ilçe belediyelerine dağıtılması, kalan yüzde 50’sinin ise büyükşehir belediyesinin geliri sayılması gerektiği vurgulandı.

ABB’DEN ‘GELİR YOK’ YANITI

Keçiören Belediyesi’nin 25 Şubat 2025 tarihli yazıyla ABB’ye başvurduğu, ABB’nin ise 3 Mart 2025 tarihli cevabında “Tahsil edilen otopark geliri yok” denildiği kaydedildi. Bu yanıt gerekçe gösterilerek Keçiören Belediyesi’ne herhangi bir pay aktarımı yapılmadı.

18 MİLYON LİRA KAZANÇ VARMIŞ

Ancak denetim raporunun en kritik bölümü, aynı döneme ilişkin başka bir Sayıştay tespitine işaret etti. ABB’ye yönelik 2023 yılı denetim raporunda, idare tarafından kiraya verilmek suretiyle elde edilen toplam 18 milyon 887 bin TL tutarındaki otopark gelirinin ilçe belediyeleriyle paylaşılmadığı belirlendi.


#Ankara
#Keçiören
#ABB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurada ismi çıkanlar peşinatı ne zaman, hangi tarihte ödeyecek? 500 bin konut TOKİ peşinat ödeme takvimi belli oldu mu?