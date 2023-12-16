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Kendisine saldıran köpeğe taş attı arkadaşları tarafından katledildi

Edirne'de iki kişi, gittikleri evde kendilerine saldıran köpeğe taş atarak karşılık verdi. Bunun üzerine köpeğin sahibi ve arkadaşı, köpeğe taş atan şahıslara tabanca ve tüfekle ateş açtı. Kurşunların hedefi olan gençlerden biri kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer gencin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

19:21 - 16/12/2023 Cumartesi
DHA
Edirne'de köpeğe taş atan arkadaşlarını silahla ateş açtılar.
Edirne'de köpeğe taş atan arkadaşlarını silahla ateş açtılar.

Edirne'de misafirliğe gittikleri evde, kendilerine saldıran köpeğe taş atan iki kişiye, köpeğin sahibi ve arkadaşının tabanca ve tüfekle açtığı ateşte, Yakup Uygun (31) öldü, Umutcan Ayaz (22), yaralandı.


Olay, saat 11.00 sıralarında, Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Uygun ve Umutcan Ayaz, arkadaşları Ş.B. (32) ve U.K.'nin (40) evine misafirliğe gitti. Evin bahçesinde bulunan, Ş.B.'ye ait 'Cane Corso' cinsi köpek, Uygun ve Ayaz'a saldırdı. İki arkadaş köpeğe taş atıp uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğe taş atıldığını gören evdeki Ş.B. ve U.K. ile dışarıdaki Uygun ve Ayaz arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ş.B. ve U.K., av tüfeği ve tabanca ile Uygun ve Ayaz'a ateş açtı. Uygun göğsünden, Ayaz ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Uygun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uygun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Umutcan Ayaz'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Polis, Ş.B. ve U.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ise köpeği alıp barınağa götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Edirne
#Keşan
#Silahlı Kavga
#Köpek
39 dakika önce
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