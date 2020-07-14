Kırklareli'nde koronavirüs tanısı konulan kişi otobüsle tatile giderken yakalandı Kırklareli'nde koronavirüs tanısı konulan kişi otobüsle tatile giderken yakalandı Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve karantinada olması gereken kişi, yolcu otobüsü ile tatile giderken yakalandı.

Haber Merkezi 14 Temmuz 2020, 11:36 Son Güncelleme: 14 Temmuz 2020, 11:47 AA