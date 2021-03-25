Gündem Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakkında iddianame hazırlandı 18 yıl hapsi isteniyor
SAMSUN

Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakkında iddianame hazırlandı: 18 yıl hapsi isteniyor

Samsun'da sokak ortasında 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşi Emriye Metegül'ü (24) öldüresiye döven İbrahim Zarap hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.

Haber Merkezi DHA
Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakkında iddianame hazırlandı: 18 yıl hapsi isteniyor
Samsun'daki kadına şiddet olayının faili İbrahim Zarap için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten 18 yıl hapis isteniyor.

Eski eşi E.M.’yi sokak ortasında döverek ağır yaralayan şüpheli İbrahim Zarap hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederek davayı açtıktan sonra, duruşma tarihi belirlenecek.

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Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı.

Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Eski eşi tarafından küçük çocuğunun önünde öldüresiye dövülen kadın konuştu
OYNAT 00:21
Eski eşi tarafından küçük çocuğunun önünde öldüresiye dövülen kadın konuştu
Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından tedavi gördüğü hastanede konuştu. E.M., 'Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın' dedi.


Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap ifadesinde, eski eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözünün döndüğünü ve sinir krizi geçirdiği şeklinde savunma yaptı.

Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda şüpheli Zarap olaydan sonra kendisini durdurmak için müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Zarap ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


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TUTUKLU YARGILANACAK

İbrahim Zarap hakkında soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşüldü ve reddedildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Zarap hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.


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