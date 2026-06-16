Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya'da bir kamyon markete girdi: Sürücü ağır yaralandı

Konya'da bir kamyon markete girdi: Sürücü ağır yaralandı

00:5316/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kamyon çekici yardımıyla marketten çıkarıldı.
Kamyon çekici yardımıyla marketten çıkarıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra bir marketin camekanına giren karpuz yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, bir marketin camekanına giren kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

A.D. idaresindeki 05 ABZ 338 plakalı karpuz yüklü kamyon, Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nde, kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra bir marketin camekanına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ise çekici yardımıyla marketten çıkarıldı.


#Konya
#Selçuklu
#kamyon
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temmuz zammında tablo netleşiyor: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2026 memur zammı için üç enflasyon senaryosu