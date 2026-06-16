Konya'da bir kamyon markete girdi: Sürücü ağır yaralandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra bir marketin camekanına giren karpuz yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, bir marketin camekanına giren kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
A.D. idaresindeki 05 ABZ 338 plakalı karpuz yüklü kamyon, Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nde, kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra bir marketin camekanına girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon ise çekici yardımıyla marketten çıkarıldı.