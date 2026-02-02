Konya'da dağdan kopan kaya parçası evin damına düştü

Bozkır'daki olay, ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi Kuzyaka Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö.’ye ait, kış aylarında boş olan evin üzerine aniden büyük bir kaya parçası düştü. Dağdan kopan kaya, önce evin çinko çatısını yırtarak damın toprak zeminie saplandı. Olay anında evde kimse bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar oluştu.