Bakan Akar'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına yalanlama: Bina Milli Savunma Bakanlığının kullanımındadır

Artvin'de dağ keçilerinin kara yolundaki oyunu böyle görüntülendi

Artvin'de sürüler halinde yaşayan ve yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri bu sefer kara yolunda yavrularıyla birlikte görüntülendi. Yusufeli kara yolu üzerinde iki yavrusuyla birlikte zıplayan dağ keçileri yoldan geçen bir araç içerisinde ki yolcunun cep telefonuna yansıdı. Görüntüler anne keçi yavrularını kara yolu dışına çıkarmak için çabalarken yavru keçiler yol ortasında zıplamanın keyfini çıkarttı. Sonunda iki yavru keçi kayalıklara kaçtıktan sonra anne keçi de gözlerden kayboldu.