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Bakan Akar'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına yalanlama: Bina Milli Savunma Bakanlığının kullanımındadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi satıldı iddialarına yanıt verdi. Bakan Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımındadır" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kuleli Askeri Lisesi satıldı mı? ​Bakan Akardan iddialara yalanlama
Kuleli Askeri Lisesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TAMAMEN GERÇEK DIŞI'

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kuleli Askeri Lisesinin Araplara satıldığı' iddiasıyla ilgili soruyu cevaplayan Bakan Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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