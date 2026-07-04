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Kütahya’da orman yangını: Hızla yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor

Kütahya’da orman yangını: Hızla yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor

14:384/07/2026, Cumartesi
IHA
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Kütahya’nın 30 Ağustos Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, orman yangınına müdahale etti. Alevlerin hızla yayıldığı yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kütahya’nın 30 Ağustos Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, orman yangınına müdahale etti. Alevlerin hızla yayıldığı yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Kütahya
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