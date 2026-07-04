Kütahya’da orman yangını: Hızla yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor

Kütahya’nın 30 Ağustos Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, orman yangınına müdahale etti. Alevlerin hızla yayıldığı yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kütahya’nın 30 Ağustos Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, orman yangınına müdahale etti. Alevlerin hızla yayıldığı yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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