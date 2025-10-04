Marinette de görevini yaptı: Son gemiye de baskın

Operasyondan birkaç saat önce Yeni Şafak’a açıklama yapan gemideki aktivistlerden Ömer Faruk Narlı, “Gazze’de yaşananlar sadece İsrail meselesi değil, tüm insanlığa yönelmiş bir emperyalizm sorunudur. Bu uğurda verdiğim her mücadeleye değer. Gazzeli kardeşlerimiz çok bedel ödedi, can verdi, hâlâ da ödüyor. Biz de onların yanında yürümeye gayret ediyoruz” dedi. Filoya katılmasında en büyük desteği kızlarından gördüğünü vurgulayan Narlı, “Başından beri yanımda oldular" ifadelerini kullandı.