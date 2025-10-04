Marinette de görevini yaptı: Son gemiye de baskın

Arızalandığı için geriden gelen “Marinette” gemisi dün Gazze’ye 50 mil (yaklaşık 93 km) yaklaşmışken İsrail askerlerinin baskınına uğradı. Gemideki Türk vatandaşları Sinan Akılotu, Emine Güneş ve Ömer Faruk Narlı ile diğer 3 aktivist gözaltına alındı. Baskından birkaç saat önce Yeni Şafak’a konuşan Narlı, “Gazzeli kardeşlerimiz çok bedel ödüyor. Biz de onların yanında yürümeye gayret ediyoruz” dedi.
Polonya bayraklı Marinette gemisi, Gazze’ye 50 mil (yaklaşık 93 km) kala uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından botlarla durduruldu. Dün saat 10.30 sıralarında gerçekleşen baskında silahlarını aktivistlere doğrultan İsrail askerleri, kısa sürede gemiyi ele geçirdi. Gemideki Türk vatandaşları Sinan Akılotu, Emine Güneş ve Ömer Faruk Narlı ile diğer 3 aktivist gözaltına alındı.
KIZLARIM EN BÜYÜK DESTEKÇİM
Operasyondan birkaç saat önce Yeni Şafak’a açıklama yapan gemideki aktivistlerden Ömer Faruk Narlı, “Gazze’de yaşananlar sadece İsrail meselesi değil, tüm insanlığa yönelmiş bir emperyalizm sorunudur. Bu uğurda verdiğim her mücadeleye değer. Gazzeli kardeşlerimiz çok bedel ödedi, can verdi, hâlâ da ödüyor. Biz de onların yanında yürümeye gayret ediyoruz” dedi. Filoya katılmasında en büyük desteği kızlarından gördüğünü vurgulayan Narlı, “Başından beri yanımda oldular" ifadelerini kullandı.
İTİDALLİ DAVRANIYORUZ
İsrail askerleriyle karşılaşmaya karşı düzenli tatbikat yaptıklarını da anlatan Narlı, baskından kısa süre önce şu mesajı vermişti: “Sumud Filosu insanlık için yola çıktı. İsrail askerlerinin kışkırtmalarına karşılık vermeyecek, filonun ismini lekelemeyeceğiz. Eğitimler olmasaydı çok farklı şeyler yaşanabilirdi ama aldığımız disiplin sayesinde itidalli davranıyoruz. Neticede hepimiz insanız, Türk’üz.” İsrail askerleri gemiyi ele geçirirken aktivistlerin herhangi bir direniş göstermediği bildirildi.