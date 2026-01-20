Meyve tüccarı baron

İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 7 Ocak'ta ‘UNITED S’ isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain ele geçirilmiş, 4'ü Türk vatandaşı 13 mürettebat yakalanmıştı. Sevkiyatın Türkiye bağlantılarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geniş çaplı geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, İstanbul merkezli 6 şehirde 19 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonlarda sevkiyatın bağlantılı olduğu değerlendirilen uyuşturucu baronu Çetin Gören ve 10 kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik kaynaklarına göre, ele geçirilen uyuşturucunun daha önce farklı ülkelerde yakalanan büyük sevkiyatlarla bağlantılı olduğu, hattın küresel ölçekte faaliyet gösteren bir organizasyon tarafından yönetildiği değerlendiriliyor.

HER ÜLKEDE ARANIYOR

Resmi kayıtlarda ‘tropikal meyve ihracatı yapan iş insanı’ olarak görünen Çetin Gören, uluslararası suç analizlerinde ise büyük ölçekli uyuşturucu sevkiyatlarının organizatörlerinden biri olarak yer alıyor. Üç ülke tarafından kırmızı bültenle aranan Gören’in, ilk kez Brezilya’da hapse girdiği, cezaevinden firar ettiği ve yıllar içinde farklı ülkelerde yakalandığı belirlendi.

DEFALARCA YARGILANDI

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Gören, 2004 yılında Gaziantep’te ecstasy ticareti suçlamasıyla yargılandı. 2014’te Hollanda’da yakalanarak tutuklandı, elektronik kelepçeyle tahliye edildi ancak kelepçeyi kırarak firar etti. Kasım 2016’da sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yaptığına dair tespitler de dosyada yer aldı.

TONLARCA SEVKİYAT

Çetin Gören’in bağlantılı olduğu değerlendirilen sevkiyatlarda; 2012 yılında Ekvador’da 3 ton 668 kilogram kokain, Peru’da 1 ton 686 kilogram kokain, aynı yıl Belçika’da 8 ton 23 kilogram kokain, 2016’da ise yine Belçika’da 1 ton 800 kilogram kokain ele geçirildi.

BATAKLIK'DA YER ALDI

Çetin Gören’in ismi, Türkiye’de uyuşturucu gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen Bataklık Operasyonu kapsamında hazırlanan dosyalarda da yer alıyor. Dosyalarda Gören, “örgüt yöneticiliği, uyuşturucu ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmî belgede sahtecilik ve silah bulundurma” suçlamalarıyla ilişkilendirildi. Operasyon kapsamında 30 Haziran 2020’de İstanbul’da gözaltına alınan Gören, dosyada “örgüt elebaşı” olarak yer aldı. Soruşturma sürecinde 5 Temmuz 2020’de tutuklanan Çetin, 8 Eylül 2022’de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yargılama sonucunda ise Gören, 2024 yılında söz konusu davadan beraat etti.







