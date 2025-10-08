MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e sert cevap: Tehdit bize sökmez, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız

Yalçın, "Hadsiz Özgür Özel'e cevap. CHP'nin başı Özgür Özel kürsüde pürhiddet ve sinirden titreyerek konuşurken, MHP'ye parmak salladı. Üstelik tehdit dili kullandı. Bununla da yetinmeyip masumiyeti ispatlanmış insanlara yine alçakça suç isnadında bulundu. İnsan onu dinlerken; ne kadar yetersiz ve çaresiz, bir o kadar da kalibresi düşük ve liyakatsiz bir politikacı olduğunu ibretle görüyor. Aşırı hiddet ve kontrolsüz asabiyet, bir politikacı için zaaf ve temsilde ehliyetsizlik işaretidir. Özel, genel başkanlık kalıbının adamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35'lik saçma gibi tıngırdıyor" dedi.