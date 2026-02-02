Milyonlarca sürücüyü ve çalışanı ilgilendiren dev kanun teklifi geliyor: 180 Bin TL ceza ve 24 hafta doğum izni müjdesi TBMM'de

TBMM, 3 Şubat Salı günü yoğun bir mesai ile açılıyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak köklü değişikliklerin bu hafta yasalaşması bekleniyor. İlk 17 maddesi kabul edilen teklif, sadece para cezalarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ehliyete el koyma ve hapis cezası gibi caydırıcı önlemleri de beraberinde getiriyor.

TRAFİK MAGANDALARINA AF YOK

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, trafikte başka bir aracı taciz eden, ısrarla takip eden veya araçtan inerek saldırgan tavır sergileyen sürücülere yönelik oldu.

Saldırgan sürüş : 180 bin TL idari para cezası.

Ehliyet: 60 gün süreyle geri alınacak.

Men: Araç 30 gün boyunca trafikten men edilebilecek.

HIZ SINIRI İHLALİNE KADEMELİ EHLİYET İPTALİ

Yerleşim yerlerinde hız sınırını aşan sürücüler için "ihlal miktarına göre" ehliyet geri alma süreleri belirlendi:

46-55 km/s aşım: 30 gün ehliyete el koyma.

56-65 km/s aşım: 60 gün ehliyete el koyma.

66 km/s ve üzeri aşım: 90 gün ehliyete el koyma.

PLAKA GİZLEYENLERE GEÇİT YOK

Plakasının okunmasını engelleyen veya üzerinde oynama yapan sürücülere 140 bin TL ceza kesilecek ve araç 30 gün bağlanacak. Öte yandan, yolları yarış pistine çevirenlere 46 bin TL ceza verilirken, ehliyetlerine tam 2 yıl süreyle el konulacak.

AMBULANS VE İTFAİYEYE ENGEL OLMANIN BEDELİ AĞIR

Geçiş üstünlüğü olan araçlara (ambulans, itfaiye, orman yangın araçları) yol vermeyen sürücüler için cezalar katlandı:

Genel geçiş hakkı ihlali: 15 bin TL

Cankurtaran veya itfaiyeye engel olma: 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyet geri alma.

SÜRÜCÜLERİ BEKLEYEN DÜZENLEMELER

Kırmızı ışık kazaları : Kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olanların ehliyeti 60 gün geri alınacak. Bu kişiler ancak "psikoteknik" testten geçtikten sonra ehliyetlerini alabilecek.

Cep telefonu kullanım ı: Seyir halinde telefonla konuşmanın cezası 5 bin TL oldu.

Gürültü: Çevreyi rahatsız eden egzoz ve ses sistemlerine 16 bin TL ceza.

Olay yerini terk: Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda izinsiz kaçan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis yolu görünüyor.

ANNE BABALARA DOĞUM İZNİ MÜJDESİ MASADA

Meclis'teki tek gündem trafik değil. Çalışan ebeveynleri sevindirecek yeni paket de yolda:

Annelere 24 Hafta: Mevcut 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor.

Babalara 10 Gün: Eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni, memurlarda olduğu gibi 10 güne yükseltilecek.

Meclis'teki komisyonlar ayrıca suça sürüklenen çocuklar, insan hakları ve mahkum hakları gibi kritik başlıkları da bu hafta içinde masaya yatıracak.



