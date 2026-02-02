Milyonlarca sürücüyü ve çalışanı ilgilendiren dev kanun teklifi geliyor: 180 Bin TL ceza ve 24 hafta doğum izni müjdesi TBMM'de

TBMM Genel Kurulu, trafik güvenliğinde devrim niteliğinde değişiklikler içeren yeni kanun teklifini görüşmeye devam ediyor. Plaka gizleyenlerden hız sınırını aşanlara, "trafik magandası" olarak tabir edilen saldırgan sürücülerden yarış yapanlara kadar herkesi çok ağır yaptırımlar bekliyor. Meclis'teki tek gündem trafik değil. Çalışan ebeveynleri sevindirecek yeni paket de yolda. Peki, neler değişecek, meclis gündeminde bu hafta neler var? İşte tüm detaylar.
TBMM, 3 Şubat Salı günü yoğun bir mesai ile açılıyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak köklü değişikliklerin bu hafta yasalaşması bekleniyor. İlk 17 maddesi kabul edilen teklif, sadece para cezalarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ehliyete el koyma ve hapis cezası gibi caydırıcı önlemleri de beraberinde getiriyor.
TRAFİK MAGANDALARINA AF YOK
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, trafikte başka bir aracı taciz eden, ısrarla takip eden veya araçtan inerek saldırgan tavır sergileyen sürücülere yönelik oldu.
HIZ SINIRI İHLALİNE KADEMELİ EHLİYET İPTALİ
Yerleşim yerlerinde hız sınırını aşan sürücüler için "ihlal miktarına göre" ehliyet geri alma süreleri belirlendi:
PLAKA GİZLEYENLERE GEÇİT YOK
Plakasının okunmasını engelleyen veya üzerinde oynama yapan sürücülere 140 bin TL ceza kesilecek ve araç 30 gün bağlanacak. Öte yandan, yolları yarış pistine çevirenlere 46 bin TL ceza verilirken, ehliyetlerine tam 2 yıl süreyle el konulacak.
AMBULANS VE İTFAİYEYE ENGEL OLMANIN BEDELİ AĞIR
Geçiş üstünlüğü olan araçlara (ambulans, itfaiye, orman yangın araçları) yol vermeyen sürücüler için cezalar katlandı:
SÜRÜCÜLERİ BEKLEYEN DÜZENLEMELER
ANNE BABALARA DOĞUM İZNİ MÜJDESİ MASADA
Meclis'teki tek gündem trafik değil. Çalışan ebeveynleri sevindirecek yeni paket de yolda: