Mobil telekomünikasyon işletmecilerinden İstanbul'daki depremlere ilişkin iletişim uyarısı: "Sesli aramalar yerine SMS, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları ve veri temelli iletişim yollarını tercih edin"

GSM teknolojilerinin yapısı gereği sesli aramalar yerine öncelikle SMS, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları ve veri temelli iletişim yollarını tercih ediniz. Sesli arama yapmanız gerekiyorsa konuşmaları kısa tutmaya özen gösteriniz. Unutmayın, aynı anda çok sayıda arama şebekelerde yoğunluk yaratabilir, bu da acil müdahale ekiplerinin iletişim kurmasını zorlaştırabilir. Afet anlarında atacağınız her bilinçli adım, iletişimin sürekliliğine katkı sağlar."