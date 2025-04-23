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Mobil telekomünikasyon işletmecilerinden İstanbul'daki depremlere ilişkin iletişim uyarısı: "Sesli aramalar yerine SMS, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları ve veri temelli iletişim yollarını tercih edin"

Mobil telekomünikasyon işletmecilerinden İstanbul'daki depremlere ilişkin iletişim uyarısı: "Sesli aramalar yerine SMS, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları ve veri temelli iletişim yollarını tercih edin"

16:4623/04/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Mobil Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (m-TOD), istanbul'da meydana gelen depremler dolayısıyla GSM şebekelerinde yaşanan yoğunluğa ilişkin bilgi verdi.

Mobil Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (m-TOD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından öncelikle SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesi, sesli arama yapılması gerekiyorsa konuşmaların kısa tutulması uyarısında bulundu.


M-TOD şebekelerde yaşanan yoğunluk hakkında bilgi verdi.

m-TOD'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunularak GSM şebekelerinde yaşanan yoğunluğa ilişkin bilgi verildi.


"Sesli arama yapmanız gerekiyorsa konuşmaları kısa tutmaya özen gösteriniz."

Açıklamada, iletişimin sürekliliği için yapılması gerekenlere dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"m-TOD olarak afet anlarında hepimizin alabileceği önlemleri hatırlatmak isteriz
.
GSM teknolojilerinin yapısı gereği sesli aramalar yerine öncelikle SMS, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları ve veri temelli iletişim yollarını tercih ediniz. Sesli arama yapmanız gerekiyorsa konuşmaları kısa tutmaya özen gösteriniz. Unutmayın, aynı anda çok sayıda arama şebekelerde yoğunluk yaratabilir, bu da acil müdahale ekiplerinin iletişim kurmasını zorlaştırabilir. Afet anlarında atacağınız her bilinçli adım, iletişimin sürekliliğine katkı sağlar."



#Mobil Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
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