Mobil telekomünikasyon işletmecilerinden İstanbul'daki depremlere ilişkin iletişim uyarısı: "Sesli aramalar yerine SMS, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları ve veri temelli iletişim yollarını tercih edin"

Mobil Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (m-TOD), istanbul'da meydana gelen depremler dolayısıyla GSM şebekelerinde yaşanan yoğunluğa ilişkin bilgi verdi.
Mobil Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (m-TOD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından öncelikle SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesi, sesli arama yapılması gerekiyorsa konuşmaların kısa tutulması uyarısında bulundu.
M-TOD şebekelerde yaşanan yoğunluk hakkında bilgi verdi.
m-TOD'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunularak GSM şebekelerinde yaşanan yoğunluğa ilişkin bilgi verildi.
"Sesli arama yapmanız gerekiyorsa konuşmaları kısa tutmaya özen gösteriniz."
Açıklamada, iletişimin sürekliliği için yapılması gerekenlere dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi: