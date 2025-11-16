Muğla’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Yangın, Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin, yayılmasının önüne geçerken, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.