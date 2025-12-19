Şehzadeler’in yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek yaptığı konuşmada, "2025 yılında gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde basın danışmamız Güney Temiz kardeşimiz, arkasından Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve sonrasında Manisa’nın Topuklu Efesi Şehzadeler Belediye Başkanımız Güşah Durbay’ı kaybettik. Bizler için gerçekten çok büyük bir kayıp, bir travma gibi oldu. Bizim her zaman bir yanımızda olacaklar. Bu arkadaşlarımızı kaybetmenin bize verdiği üzüntü kelimelerle tarif edilecek bir şey değil. Şu konuşmayı yaparken bile zorlanıyorum. Gülşah Başkanımız bir taraftan tedavi olmaya kalkarken, bir taraftan Şehzadeler ilçesi için neler yapabilirim diye düşünen kendi sağlığından daha önde tutan bir arkadaşımızın seçim sürecinde ve sonrasında vermiş olduğu her türlü sözün arkasında olacağız. Onun sözlerini, taahhütlerini hepsini yerine getirmek için tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber el ele vererek sosyal demokrat, halkçı belediye öncülüğünde bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Bu süreçler biraz sancılı oluyor. Bu bizim için bir emanet. Biz bu emaneti tüm partili ve tüm meclis üyelerimiz, tüm örgütümüzle birlikte sahip çıkacağız. Benim için de çok ağır bir sorumluluk. Ötekileştirmeden partili partisiz bütün meclis üyelerimize bu şehri en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz" dedi.