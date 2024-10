Sınır dışı yalanları ve Potsdam Zirvesi

İki ülke ilişkilerinde üslup o günden bu güne değişmiş olsa da, Alman basını bildiğiniz gibi. Türkiye ve Türklere ilişkin “Resim ve görüntü ile nasıl yalan haber yapılır?” sanatının her gün emsalsiz örneklerini ortaya koyuyor.

NEW YORK GÖRÜŞMESİ

Bu örneklerden sonuncusu 23 Eylül 2024 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u New York’ta kabulünde yaşandı. Almanya kaynaklı haberlerde ne Almanya Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayağına gittiği ne de her fırsatta Türkiye’yi karalayan Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Baerbock’un ona refakat ettiği bilgisi var. New York’ta iki ülke liderinin bir araya geldiğine dair ve içerikler sayfalara yansımıyor. Görüşme “Almanya ile Türkiye, Türk sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi hususunda anlaşma sağladı” kampanyası için kullanılıyor. Bu kampanyanın arka planında İrlanda merkezli hava yolu şirketi Rynair’e ait bir görüntü yer alıyor. Görüntüde güya Türkiye’ye sınır dışı edilmek üzere yüzlerce insan piste yığılmış, uçağa bindirilmek üzereler.