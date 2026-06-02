Siyonistler ABD ordusuna el koyacak

ABD Kongresi'nde görüşülen kapsamlı bir savunma tasarısına eklenen bir madde, ABD ile İsrail arasındaki askerî ve teknolojik iş birliğini önemli ölçüde derinleştirebilir. Ancak aktivistler ve eski yetkililer, bunun ileride iki ülke arasındaki askerî ilişkileri sınırlandırmaya yönelik girişimleri çok daha zor hale getireceği uyarısında bulunuyor. "ABD-İsrail Savunma Teknolojileri İş Birliği Girişimi" adı verilen öneri, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin 2027 mali yılı için hazırladığı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) taslağının 224. maddesinde yer alıyor. NDAA, ABD'nin askerî politikalarını ve savunma harcamalarını belirleyen yıllık temel yasa niteliğinde. Henüz erken aşamada bulunan düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Kongre'nin her iki kanadından da geçmesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin tasarıyı haziran ayı başında ele alması bekleniyor. Komite belgelerine göre 224. madde, ABD Savunma Bakanı'nın ABD ile İsrail arasındaki savunma teknolojileri iş birliğini koordine edecek bir "icra temsilcisi" atamasını zorunlu kılıyor. Bu iş birliği, araştırma, geliştirme, test faaliyetleri, sanayi ortaklıkları ve teknoloji entegrasyonunu kapsayacak.

Teklif, Washington'da İsrail'e verilen askerî desteğin, Gazze savaşı ve ABD-İsrail'in İran'la yaşadığı çatışmalar sonrasında yoğun biçimde tartışıldığı bir dönemde gündeme geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı nedeniyle Biden yönetiminin politikalarını protesto ederek Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden ve daha sonra "A New Policy" adlı savunuculuk grubunu kuran eski ABD yetkilisi Josh Paul, yasa için "Kongre'nin şu anda yapmaya çalıştığı şey, ABD'nin kendi savunma sanayi altyapısına bu ilişkiyi öylesine derin biçimde yerleştirmek ki, ileride onu söküp atmak neredeyse imkânsız olsun" yorumunu yaptı. Sosyal medyada yayınladığı bir videoda ise Paul, teklifin İsrail'e Amerikan askerî teknolojilerine "eşi görülmemiş erişim" sağlayacağını ve ABD ordusunu İsrail savunma teknolojilerini kendi kritik tedarik zincirine entegre etmeye zorlayacağını belirtti. Responsible Statecraft'ta yayımlanan analizlere göre 224. madde, ABD-İsrail ilişkilerinin niteliğinde daha geniş çaplı bir dönüşüm anlamına gelebilir. Buna göre ilişki, ağırlıklı olarak askerî yardıma dayalı bir yapıdan çıkarak çok daha derin sanayi ve teknoloji entegrasyonuna doğru evrilebilir. Tasarı, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Rogers ile komitenin kıdemli Demokrat üyesi Adam Smith tarafından sunuldu. Bu durum, Kongre'de İsrail politikaları konusunda giderek görünür hâle gelen görüş ayrılıklarına rağmen teklifin her iki büyük partiden de destek gördüğünü ortaya koyuyor.