Solun ikinci kürsü krizi

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanlığı görevini koruyan Özgür Özel arasındaki güç mücadelesi, salı günleri yapılan TBMM grup toplantıları üzerinden derinleşiyor. Parti yönetimi ile Meclis grubunun farklı merkezler hâlinde hareket etmesi, krizi yalnızca CHP’nin iç sorunu olmaktan çıkarıp TBMM’nin işleyişine ilişkin bir tartışmaya dönüştürüyor. Tarafların çözüm adresi olarak sürekli TBMM Başkanlığı’nı işaret etmesi ise 33 yıl önce SHP’de yaşanan kürsü krizini yeniden hatırlattı.

AYNI BUGÜN GİBİ

O dönem SHP Genel Başkanı olan Erdal İnönü, partisi iktidar ortağı, kendisi Başbakan Yardımcısı iken ani bir kararla Haziran 1993’te siyaseti bırakma kararı alınca, SHP Eylül 1993’te Olağanüstü Kurultay’a gitti. Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ile SHP TBMM Grup Başkanvekili Aydın Güven Gürkan kurultayda karşı karşıya geldi. Kurultayı az bir oy farkla Karayalçın kazansa da Gürkan pes etmedi. Karayalçın milletvekili olmadığından Grup Başkanlığı boştaydı.

CİNDORUK TARAF TUTMADI

Ekim 1993’te Grup Başkanlığı için yapılan seçimi Gürkan kazanarak parti içi muhalefeti sürdürdü. Genel Merkez ile Meclis Grubu arasında başlayan yetki çekişmesi, kısa sürede “grup kürsüsünde kimin söz sahibi olacağı” tartışmasına dönüşmüştü. Dönemin Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Meclis’in bu süreçte parti içi mücadeleye taraf olmayacağını ifade ederek taraflardan gelen talepleri geri çeviriyor, “İç meselelerinizi Meclis’e taşımayın.” diyordu. Ağustos 1994’te Gürkan, koalisyonun karar alırken Meclis Grubu’nun dışlandığını savunarak grup yönetimiyle birlikte istifa etti. Kriz ancak solda birlik arayışlarının güçlendiği 1994 yazının sonunda varılan uzlaşıyla aşılabildi. Karayalçın ancak 1994 sonbaharında SHP Meclis Grubu’nda Genel Başkan olarak konuşabildi.











