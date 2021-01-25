Gündem Meteoroloji uyarmıştı Bursada bir evin çatısı uçtu
BURSA

Son dakika Bursa haberleri: Lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu

Meteoroloji uyarmıştı: Bursa'da bir evin çatısı uçtu

Meteoroloji tarafından yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından etkili olan şiddetli rüzgar Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evin çatısını uçurdu. Yıkılan çatı nedeniyle hasar oluşurken, çatının bazı parçaları park halindeki bir araca da zarar verdi.

Haber Merkezi AA
Bursa'da lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu.
Bursa'da lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu, bir araç zarar gördü.

Teferrüç Mahallesi 6. Gündoğdu Sokak'taki evin çatısı lodosun etkisiyle yıkıldı.

Evin sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu, bir araç zarar gördü.

Dört il için çığ uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Dört il için çığ uyarısı yapıldı

Yıkılan çatı nedeniyle hasar oluşurken, çatının bazı parçaları park halindeki bir araca da zarar verdi.

Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu, bir araç zarar gördü.

Taşçı, büyük tehlike atlattıklarını belirterek, "Ekipler çalışmalarını tamamladılar. Vatandaşlardan ricam, çatılarını sağlam yapsınlar. Sağlam yapılmaması nedeniyle can ve mal kaybına neden olabiliyor. Yan komşular tedirgin oldular. İnşallah en kısa zamanda çatı tekrar tamir olacak. Büyük bir tehlike atlattık. Çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Çatıdan düşen parçalar kapının önündeki arabaya zarar vermiş." diye konuştu.

Marmara için sarı kodlu fırtına uyarısı
GÜNDEM
Marmara için sarı kodlu fırtına uyarısı
Abone Ol Google News
Vergi ödemeleri ertelendi

Vergi ödemeleri ertelendi

Pandemi nedeniyle kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı.
Film sahneleriniaratmadı

Film sahnelerini
aratmadı

Elinde ​pompalı tüfekle kıskıvrak yakalandı.
Hadsiz tehdit

​HDP'li Hasip Kaplan haddini aştı, Cumhurbaşkanını tehdit etti.
6,5 milyon doz<br>aşı İstanbul'da

6,5 milyon doz
aşı İstanbul'da

Koronavirüs aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak geldi.
Oyunun<br>kurallarını değiştirdi

Oyunun
kurallarını değiştirdi

​"Çeşitli şekillerde ortaya çıkıyorlar ve daha hızlı yayılıyorlar."

Ekim alanları genişliyor

Ekim alanları genişliyor

​Buğday üretimi yüzde 7,9 arttı.

Sözümüzü tuttuk

Sözümüzü tuttuk

​Bir yıl sonra yeni evdeler.
Muhafız olmayınca saldırdılar

Muhafız olmayınca saldırdılar

Korsanlarla mücadele tam 6 saat sürdü.
Yahudiler İsrail'e taşınıyor

Yahudiler İsrail'e taşınıyor

Seksen ülkeden on binlerce kişi işgal göçü gerçekleştirdi.
Trump hızlı döndü

Trump hızlı döndü

​Cumhuriyetçi parti içinde güç gösterisi.
İlk kriz Navalny

İlk kriz Navalny

​Rusya, yapılan eylemlerden ABD'yi sorumlu tutuyor.
Zirve Beşiktaş'ın

Zirve Beşiktaş'ın

​Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş ilk yarıyı lider kapattı.
Sigara parası için <br>kardeşini öldürdü

Sigara parası için
kardeşini öldürdü

​Hiçbir şey olmamış gibi izledi.
Hollanda'da <br>sokaklar karıştı

Hollanda'da
sokaklar karıştı

​Ortalık savaş alanına döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.