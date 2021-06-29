Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararı: Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

Aralarında CHP'nin de yer aldığı 220 dolayında tüzel ve gerçek kişi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.
Danıştay talepleri reddetti
Danıştay 10. Dairesi nihai kararı verdi ve Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmeyi durdurulması talebini reddetti. 1 Temmuz itibariyle Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacak.
Ne olmuştu?
20 Mart tarihinde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Türkiye sözleşmeden neden çekildi?
Türkiye'nin, ‘İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin temel sebepleri yedi başlık altında sıralanıyor:
1- İstanbul Sözleşmesi, LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgendi. LGBT’nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçilecek.
2- Milli ve manevi değerler ile Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlık giderilecek.
3- LGBT ideolojisi üzerinden inşa edilmek istenilen diplomatik ve siyasi baskı engellenecek.
4- Kadın hakları meselesi LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarılacak.
5- Sözleşmenin toplum değerleri ile bağdaşmayan kısımlarının, Türkiye’nin kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesinin önüne geçilecek.
6- LGBT’yi işaret eden ifadeler sebebiyle rahatsızlık duyan kesimlerin kadına yönelik şiddete karşı desteğinin konsolide edilmesi sağlanacak.
7- Kadına şiddet ile mücadelede iç hukuka dayalı uygulamaların iyileşmesine odaklanmak için gerekli zihinsel paradigma değişikliğine engel olan ‘cinsel yönelim’ unsuru ortadan kalkacak.