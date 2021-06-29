Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararı: Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

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Kemal Kılıçdaroğlu 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını tekrarladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek YKS’den bir gün önce “Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiğini” öne sürmüştü. Medya organlarının özür dileyip haberlerini geri çekmesine rağmen Kılıçdaroğlu, ısrarla yalana devam ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Üniversite sınavı kaldırıldı ama bizim çocuklarımız için değil" diyerek bu yalanı bir kez daha tekrarladı.