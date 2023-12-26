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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. Okuyan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

08:22 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 09:29 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Yaşar Okuyan
Yaşar Okuyan

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan geçtiğimiz günlerde akciğer rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede 10 gün önce iç kanama geçirerek yoğun bakım servisine alınarak entübe edilmişti.


Okuyan’ın kızı Ülkü Okuyan ise, babasının durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.


Okuyan'ın sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği açıklandı.


HASTANEDEN AÇIKLAMA


Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.


YAŞAR OKUYAN KİMDİR?


Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.


MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.


İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.


Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.


Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır.






#Yaşar Okuyan
#Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
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