Gündem Sultanbeyli TEM Otoyolundaki kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı 4 kişi ağır yaralı
İSTANBUL

Sultanbeyli TEM Otoyolu'ndaki kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı: 4 kişi ağır yaralı

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyon, önünde seyir eden İETT otobüsünün yavaşlaması sonucu otobüse arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sultanbeyli TEM Otoyolundaki kamyon İETT otobüsüne arkadan çarptı: 4 kişi ağır yaralı
Kaza anından görüntüler

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 UT 7192 plakalı Mehmet Şirin yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken, önünde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle yavaşladı. O sırada arkadan gelen 43 SF 267 plakalı İbrahim Kutay yönetimindeki kamyon, otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü Kutay ile otobüste bulunan Mustafa Halil Aydın, Fatma Kılınç ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Yaralı 4 kişi daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Trafiğe girmek istemeyen taksici yolcuyu azarladı: Gel sen sür
GÜNDEM
Trafiğe girmek istemeyen taksici yolcuyu azarladı: Gel sen sür

Beylikdüzü'nde vatandaşlar yollardan şikayetçi: Sürekli yollar çöküyor araçlarımız zarar görüyor
OYNAT 00:57
Beylikdüzü'nde vatandaşlar yollardan şikayetçi: Sürekli yollar çöküyor araçlarımız zarar görüyor
Beylikdüzü'nde vatandaşlar, sık sık bozulan yollar nedeniyle şikayet etti.
Beylikdüzü'nde 20 yıldır yaşadığını söyleyen Mücahit Özçelik, yaşadığı durumdan şikayetini dile getirerek, 'Sürekli yollar çöküyor ve yeni yol yapılınca bir ay sonra tekrardan çöküyor. Çok kalitesiz bir asfalt kullanıyor. Vatandaş bu konuda mağdur çünkü araçları zarar görüyor. Özellikle ara yollar berbat.'' dedi.


Kartal galibiyete hasret

Kartal galibiyete hasret

​Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi.
Önce kendinle helalleş

'Önce kendinle helalleş'

​Semih Kaplanoğlu'ndan 'Bağlılık Hasan' yorumu.
Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Piyasa serbest
bozgunculuk suçtur

ABD ve AB döviz karteli oluşturma suçu işleyen bankaları affetmiyor.
Üç Akıncı görevde

Üç Akıncı görevde

​Gökyüzünde destan yazmaya hazır.

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Göçmenleri elleri kelepçeli olarak denize atıyorlar.

Fransa zıvanadan çıktı

Fransa zıvanadan çıktı

Seçim vaadi 'mülteciler için hapishane yaptırmak'.
'Yol haritası çıkardık'

'Yol haritası çıkardık'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelsiz yaşam açıklaması.
Bunlar mı öğrenci

Bunlar mı öğrenci

​15 Temmuz'da TRT'yi işgal etmişlerdi.
İhracat, ihracat, ihracat

İhracat, ihracat, ihracat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması.
Can'ın golü geceye damga vurdu

Can'ın golü geceye damga vurdu

​Beşiktaş'ın genç yeteneği, attığı golle gündem haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziantep' örneği üzerinden önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.