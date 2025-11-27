Yeni Şafak
Tayland’da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi

16:1427/11/2025, Perşembe
DHA
7 eyalette toplam 82 kişinin yaşamını yitirdi.
7 eyalette toplam 82 kişinin yaşamını yitirdi.

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 82 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 3 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.


Hükümet sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında, Songkhla eyaletinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini, 7 eyalette toplam 82 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.





