Tek tanık 12 rüşvet

Seferihisar Belediyesi'nde ruhsat, iskân ve imar işlemlerinin bilinçli şekilde yavaşlatıldığını söyleyen Ataman, rüşvet alınacak vatandaşların ve müteahhitlerin “havuz” diye nitelendirilen yapıya yönlendirildiğini kaydetti.

SİSTEMİ PEHLİVAN YÖNETİYOR

Sistemi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın yönettiğini belirten Ataman, CHP delegesi Akın Emre İldeniz ile Özel Kalem yetkilisi İrfan Çevik’in aracılık yaptığını, rüşvet görüşmeleri ve para paylaşımının Seferihisar Adliyesi'nin karşısında, İldeniz’e ait Makro Emlak ofisinde gerçekleştirdiğini ifade etti. Ataman, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sistemin günlük işleyişinde yer almadığını ancak havuzdan yüzde 10 pay aldığı yönünde ilçede yaygın bir kanaat bulunduğunu anlattı.

RÜŞVETİ POŞETTE ALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında sadece Ataman, 12 rüşvet eylemine şahitlik ettiği bilgisini verdi:

* Betontaş Santrali'nin mühürlenme-sinin ardından ruhsat ve mühür sorununun çözülmesi için işletme sahibinden 2,5 milyon TL talep edildi, paranın bir kısmı poşetle elden, 10 bin avro ise Yazarlar Evi'nde kapalı zarfla İbrahim Gökhan Pehlivan'a teslim edildi.

* Kavakdere Mahallesi'ndeki iki arsanın parselasyon işlemleri için kooperatif başkanı üzerinden 3,5 milyon TL'lik kayıt dışı para trafiği yaşandı. İşlemlerden birinin gerçekleşmemesi üzerine çıkan tartışmada, paranın 1,5 milyon TL'lik kısmı alındı ve bu tutar paylaşıldı.

* Düzce Mahallesi'ndeki 6 villanın oturma ruhsatı için Sönmezoğlu İnşaat'ın sahibi Sönmez Budak'tan önce 12 milyon TL istendi. Ardından bu rakam 6 milyon TL'ye düşürüldü ve ödeme 4 adet 1,5 milyon TL'lik çekle yapılması kararlaştırıldı.

İMARA AYKIRILIK PARAYLA ÇÖZÜLDÜ

Yıldız Villaları'nın usulsüz istinat duvarı nedeniyle başlatılan süreçte 2,5 milyon TL talep edildi, para 500'er bin TL'lik taksitler halinde elden teslim edildi.

* Turabiye Mahallesi'ndeki bir inşaatın ruhsat işlemlerinde belediyeye yatırılması gereken 1 milyon 250 bin TL'lik harcın yalnızca 250 bin TL'si vezneye yatırılmasına rağmen tam ödeme yapılmış gibi gösterildi. Daha sonra ortaya çıkan 1 milyon TL'lik açık mimar Ayhan Yüce ile belediyede görevli Baran isimli kişi tarafından alındı.

* Sığacık'ta inşa ettiği 2 villada 80 santimetrelik imar aykırılığı nedeniyle oturma ruhsatı alamayan bir müteahhitten, sorunun çözülmesi ve ruhsat verilmesi karşılığında 1 milyon 500 bin TL istendi.

* Belediyeye bağlı Halkmarket'te önce 8 milyon TL'lik açık tespit edildi, ardından kesilen hayvanların sakatat gelirlerinin kayıtlara işlenmemesi nedeniyle zararın 20 ila 35 milyon TL arasında olabileceği belirtildi.

TARIM ARAZİSİNDEKİ VİLLAYA RUHSAT

Bir müteahhide ait parsellerin yeniden düzenlenmesi karşılığında 500 bin TL talep edildi, para Oktay Kalkan aracılığıyla alınıp Seferihisar Pazaryeri'nde İrfan Çevik ile Akın İldeniz'e teslim edildi.

* Sığacık'ta yola sıfır inşa edilen istinat duvarının yıkılmaması için ev sahibi aracılar üzerinden 1 milyon TL ödedi. Para Gökhan Pehlivan ve ekibine ulaştırıldı.

* Orhanlı'da satın aldıkları bir arsanın istedikleri şekilde parselasyona tabi tutulması için iki kişi 700 bin TL ödedi.

* Ürkmez'deki bir apart otel projesinin ruhsat sürecinde yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve işlemlerin hızlandırılması karşılığında işletme sahibinden 200 bin dolar talep edildi.

* Serinköy'de tarım arazileri üzerine inşa edilen villalara ruhsat verilmesi için 24 milyon TL ödeme yapıldı. Süreci Barış Sakcı takip etti ve ödemelerin ardından villaların ruhsatları çıkarıldı.

FULYA TURİZM VURGUNU

Ayrıca Ataman ifadesinde, ilçede hayali organizasyonlar üzerinden Fulya Turizm’e ödeme yapıldığı, eski meclis üyesi Mehmet Şenel’e aday olmaması için doğrudan teminle 500 bin TL aktarıldığı, Yazarlar Konuk Evi harcamalarının ödenmediği ve bir çalışanın vatandaşların mülkiyet ile iletişim bilgilerini sattığını anlattı.











