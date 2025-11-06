Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat'ta 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Tokat'ta 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

15:046/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hakkında 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.


Bu kapsamda çeşitli suçlardan 57 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.K.A. (20), teknik ve fiziki takip sonucunda polis tarafından Niksar ilçesinde yakalandı.


Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.




#Niksar
#Tokat
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? TOKİ 2+1 3+1 başvuru ücretleri ne kadar?