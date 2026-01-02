Tunceli’de yavru köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyü’nde, yeni doğmuş bir köpek yavrusunun kar üzerinde videosunu çekerek eziyet ettiği ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen D.C.V. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Görüntülerde yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek ise jandarma ekipleri koordinesinde koruma altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.