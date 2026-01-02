Yeni Şafak
Tunceli’de yavru köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı

Tunceli’de yavru köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı

IHA
Yavru köpeğe işkence ettiği anları kayıt altına alarak paylaştı
Yavru köpeğe işkence ettiği anları kayıt altına alarak paylaştı

Tunceli'de yeni doğmuş köpek yavrusuna eziyet eden ve o anları çekerek sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen D.C.V. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yeni doğmuş bir köpek yavrusuna eziyet edildiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı, köpekler koruma altına alındı.


Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyü’nde, yeni doğmuş bir köpek yavrusunun kar üzerinde videosunu çekerek eziyet ettiği ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen D.C.V. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Görüntülerde yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek ise jandarma ekipleri koordinesinde koruma altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.



